Grand Slam of Darts 2018: Michael Unterbuchner erreicht Achtelfinale

Paukenschlag! Der deutsche Darts-Profi Michael "T-Rex" Unterbuchner steht beim Grand Slam of Darts (alle Spiele LIVE bei SPORT1) überraschend im Achtelfinale.

In einem packenden Spiel setzte sich der Deutsche gegen Ian White mit 5:3 durch und zieht damit als erster Deutscher überhaupt bei dem Major-Turnier in Wolverhampton ins Achtelfinale ein.

BDO-Spieler Unterbuchner holte sich im dritten Leg der Partie erstmals ein Break. Aber White konnte wieder ausgleichen, doch der 30-Jährige behielt die Nerven und setze sich am Ende der Partie im Modus von Best-of-nine-Legs durch.

Unterbuchner schreibt Darts-Geschichte

Routinier White enttäuschte vor allem auf die Doppelfelder, er traf nur knapp 16 Prozent seiner Versuche, während der Deutsche über 38 Prozent seiner Würfe auf die Doppelfelder versenkte.

Unterbuchners Drei-Dart-Average betrug am Ende der Partie knapp 90 Punkte, während sein Kontrahent auf knapp 92 Punkte kam.

Doch am Ende behielt der Mann aus Landsberg am Lech die Oberhand und schrieb damit deutsche Darts-Geschichte.

Wade lässt Webster keine Chance

In der ersten Partie des Abends hatte James "The Machine" Wade seine weiße Weste gewahrt. Er schlug Mark Webster mit 5:1 und feierte seinen 13. Sieg in Folge vor TV-Kameras. Wade war im Drei-Dart-Average seinem Kontrahenten um zehn Zähler überlegen und war mit einer Checkout-Quote von 71 Prozent auch auf die Doppelfelder bärenstark.

Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Gary Anderson schlug Steve "Muffin Man" Hine ebenfalls mit 5:1.

Die Ergebnisse vom Dienstag im Überblick:

20.00 Uhr James Wade – Mark Webster 5:1

20.30 Uhr Gary Anderson – Steve Hine 5:1

21.00 Uhr Ian White – Michael Unterbuchner 3:5

21.30 Uhr Keegan Brown – Wesley Harms 4:5

22.00 Uhr Michael van Gerwen – Joe Murnan

22.30 Uhr Jonny Clayton – Gary Robson

23.00 Uhr Krzysztof Ratajski – Adam Smith-Neale

23.30 Uhr Michael Smith – Raymond van Barneveld