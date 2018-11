Die Topfavoriten des Grand Slam of Darts zum Durchklicken:

Vom 10. bis zum 18. November trifft sich die Dartselite zum zwölften Mal zum Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Es ist das einzige Major-Turnier, an dem Spieler von PDC und BDO teilnehmen. In den letzten drei Jahren hatte sich Michael van Gerwen in die Siegerliste eintragen können und auch in diesem Jahr ist er wieder der Topfavorit auf den Titel. (Grand Slam of Darts, Tag 1 ab 14 Uhr im LIVESTREAM und ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Aber auch die deutschen Vertreter Martin Schindler, Michael Unterbuchner und natürlich Max Hopp erhoffen sich ein gutes Turnier. Können sie vielleicht sogar den Niederländer in Schwierigkeiten bringen?

SPORT1 zeigt das Powerranking vor dem Grand Slam of Darts.