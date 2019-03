Nicht einmal eine Woche nach dem Premier-League-Debüt von Gaststarter Max Hopp gibt es das nächste Darts-Highlight auf SPORT1.

In Rotterdam steht der diesjährige Doppel-Spieltag in der Darts Premier League auf dem Programm. Dabei geht es bereits am Mittwoch um wichtige Punkte, denn für den schwächsten Spieler ist die Premier League nach der "Judgement Night" am Donnerstag beendet. (Darts Premier League ab 20.15 Uhr LIVE im TV und ab 20 Uhr im STREAM und auf dem YouTube-Channel von SPORT1).

Die niederländischen Fans werden in der Ahoy Arena sicher vor allem Lokalmatador Raymond van Barneveld die Daumen drücken, dem ausgerechnet auf seiner Abschiedstournee als Tabellenletzter das vorzeitige Aus droht.

Am Mittwoch kommt es in der letzten Partie des Abends für ihn zum Duell mit Daryl Gurney. (Die Spitznamen der Dartspieler)

Van Barneveld unter Siegdruck

Mit einem Sieg könnte "Barney" an Michael Smith vorbeiziehen, der im ersten Spiel des Tages auf "Bad Boy" Gerwyn Price trifft. Für van Barneveld ist ein Sieg am Mittwoch besonders wichtig, denn am Donnerstag sind seine Siegchancen gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen eher gering.

Eine schwere Aufgabe wartet auch auf den Österreicher Mensur Suljovic, der aktuell mit acht Punkten auf dem vierten Tabellenrang liegt. Er bekommt er es mit Spitzenreiter Rob Cross zu tun. Mit Peter Wright gegen van Gerwen folgt unmittelbar danach ein weiteres Kracherduell. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Die Übertragungen bei SPORT1 begleiten Kommentator Tobias Drews und Darts-Profi Max Hopp, der nach seinem Auftritt in Berlin diesmal als Experte am Mikrofon im Einsatz ist.

Das ist die Premier League

Die Premier League findet über 16 Wochen – bis auf den Doppel-Spieltag in Rotterdam - immer donnerstags statt, mit Austragungsorten in Großbritannien, Irland, Deutschland und den Niederlanden.

Die Teilnehmer treffen zunächst an neun Spieltagen aufeinander. Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt.

Nach der sogenannten "Judgement Night" scheidet der Akteur mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb aus und die verbliebenen acht kämpfen an den Spieltagen zehn bis 16 um das Playoff-Ticket für das Finale, welches am 23. Mai in London stattfindet.

