Max Hopp hat bei den UK Open im Butlins Minehead Resort die Segel streichen müssen.

Der beste deutsche Darts-Profi verpasste gegen James Wade eine Überraschung und unterlag mit 7:10. (Die Ergebnisse der UK Open)

Auch Gabriel Clemens scheiterte knapp: Gegen Simon Whitlock lag "Gaga" schon mit 8:7 in Führung, verlor aber die letzten drei Legs.

Martin Schindler hatte beim 5:10 gegen Dave Chisnall keine Chance und verpasste als letzter Deutscher den Einzug ins Achtelfinale.

Van Gerwen und Anderson schon raus

Am Freitag hatte es zahlreiche Favoritenstürze gegeben, unter anderem zogen Weltmeister Michael van Gerwen (gegen Mervyn King) und Rückkehrer Gary Anderson (gegen Steve Beaton) den Kürzeren.

Das Besondere am "FA Cup of Darts" ist das aus dem Fußball bekannte Konzept ohne Setzliste. Jede Runde des Events wird neu ausgelost, so dass bereits in Runde 4 - dann steigen die Topspieler ein - die ganz großen Namen aufeinandertreffen können.