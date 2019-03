Am zweiten Tag der German Darts Campionship heißt es für den großen Favoriten Michael van Gerwen Koffer packen. In einem hochdramatischen Match konterte der ehemalige World Youth Champion Keegan Brown einen starken 108er Average von MvG und setzte sich mit 6:4 durch.

Das Fundament seines Siegs war die Stärke bei den Doubles. Während des ganzen Matchs hat der Engländer nicht ein einziges Double verfehlt.

Im letzten Jahr zog "Mighty Mike" noch ins Finale des Turniers ein und lieferte sich einen harten Fight mit James Wilson. Am Ende triumphierte er knapp 8:6. Diesen Erfolg kann der Niederländer nun nicht mehr wiederholen.

Anzeige

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Favoritensterben zum Schluss

Vor allem die letzten Spiele des Tages hatten es in sich. Während in 13 Spielen nicht ein einziger gesetzter Spiele ausgeschieden war, mussten in den letzten drei Partien mit Mensur Suljovic, Michael van Gerwen und Dave Chisnall gleich drei gesetzte Spieler die Segel streichen.

Auch für die beiden deutschen Vertreter Kevin Knopf und Steffen Siepmann war in der zweiten Runde das Turnier beendet. Knopf unterlag Adrian Lewis mit 3:6, während sich Siepmann dem Niederländer Jermaine Wattimena mit 1:6 geschlagen geben musste.

Mensur Suljovic musste sich Ricky Evans mit 4:6 geschlagen geben. Gabriel Clemens ist bereits in seinem ersten Match ausgeschieden. Gegen Mark Dudbridge verlor er 4:6.

Von den Favoriten sind nun noch Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price und James Wade im Rennen um den Titel beim zweiten von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour.