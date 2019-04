Am Donnerstagabend ist es wieder soweit. Die Fans des Darts dürfen sich auf den zwölften Spieltag in der Premier League Darts freuen. Diesmal treffen sich die besten Pfeilewerfer in der Motorpoint Arena in Cardiff (Darts Premier League am Donnerstag ab 22.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und ab 20.00 Uhr im LIVESTREAM sowie im LIVETICKER)

Der Kampf um die Tabellenspitze ist aktuell heiß entbrannt zwischen Darts-Superstar Michael van Gerwen und Rob Cross. Nachdem der Niederländer die Führung am zehnten Spieltag in Belfast verloren hatte, gaben sich am vergangenen Spieltag weder MvG noch Cross eine Blöße. (SERVICE: Tabelle der Premier League of Darts)

Der Engländer siegte gegen Peter Wright mit 8:5, während sich van Gerwen souverän mit 8:3 gegen Michael Smith durchsetzte.

Damit führt vier Spieltage vor Schluss "The Voltage" mit 17 Punkten das Tableau an. Aber "Mighty Mike" lauert mit 16 Punkten auf dem Konto nur knapp hinter seinem Kontrahenten. Das breite Mittelfeld aus James Wade, Gerwyn Price, Mensur Suljovic und Daryl Gurney (jeweils 12 Punkte) liegt ebenfalls noch aussichtsreich in Schlagdistanz.

Wade ist On Fire

Der heißeste Name aus dem Verfolgerfeld dürfte aktuell James Wade sein. Der Engländer ist momentan in der Form seines Lebens. In der Players Championship konnte er drei der letzten vier Events für sich entscheiden. Damit stand er auf der PDC-Tour allein in den letzten elf Tagen drei Mal ganz oben auf dem Siegerpodest.

Das dürfte auch Peter Wright ganz genau verfolgt haben. "Snakebite" ist nämlich der nächste Gegner des Überfliegers (Premier League Darts, 12. Spieltag: Peter Wright - James Wade, ab 22.15 Uhr im SPORT1-Liveticker). Des Weiteren duelliert sich Michael Smith mit Gerwyn Price (Premier League Darts, 12. Spieltag: Michale Smith - Gerwyn Price, ab 21.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und Mensur Suljovic mit Daryl Gurney (Premier League Darts, 12. Spieltag: Mensur Suljovic - Daryl Gurney, ab 20.15 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das absolute Highlight in Cardiff ist aber das Gipfeltreffen zwischen Croos und van Gerwen (Premier League Darts, 12. Spieltag: Rob Cross - Michael van Gerwen, ab 20.50 Uhr im SPORT1-Liveticker). Damit könnte dieser Spieltag schon einen vorentscheidenden Charakter haben.

Einzigartiger Modus auf der PDC-Tour

Die Premier League findet über 16 Wochen verteilt jeweils donnerstagabends statt. Sie wird von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert. Nach der sogenannten "Judgement Night" scheidet aufgrund der Nachrücker diesmal nur der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb aus. Die verbliebenen acht kämpfen an den Spieltagen zehn bis 16 um ein Playoff-Ticket zum Finale, das am 23. Mai in London stattfindet.

Nach dem achten Spieltag musste in dieser Spielzeit Raymond van Barneveld das Teilnehmerfeld verlassen.

Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt. Die Nachrücker können selbst keine Punkte erzielen, aber für ihre Gegner kommen die Spiele sehr wohl in die Wertung - ein Modus, der bei vielen Fans Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung hervorrief.

So können Sie die Darts Premier League LIVE verfolgen:

SPORT1 ist bei der Premier League mittendrin und zeigt alle 17 Spieltage LIVE im Free-TV auf SPORT1 oder im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de und YouTube.