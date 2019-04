Machtdemonstration im Gigantenduell!

Michael van Gerwen hat den Kracher gegen Rob Cross am 12. Spieltag der Premier League Darts deutlich für sich entschieden. Der Weltmeister setzte sich in Cardiff mit 8:2 gegen die Nummer zwei der PDC-Weltrangliste durch und löste seinen großen Kontrahenten damit an der Tabellenspitze ab.

Nach dem frühen Break und der daraus resultierenden 2:0-Führung konnte "The Voltage" mit dem High Scoring der "Green Machine" nicht mehr mithalten. Mit 108 Punkten je Aufnahme und einer Doppelquote von über 63 Prozent holte sich MvG im direkten Anschluss acht (!) Legs in Folge.

Cross hatte dem mit einem Average von 94,49 Zählern nichts entgegenzusetzen und fand nach der anfänglichen Führung nicht mehr in seinen Rhythmus. Durch diese Niederlage muss der Engländer seine Tabellenführung an "Mighty Mike" abgeben, allerdings trennt die beiden nach wie vor nur ein Zähler. (Service: Spielplan der Premier League Darts)

Suljovic gelingt Revanche gegen Gurney

Im ersten Match des Abends hatte sich zuvor Mensur Suljovic im Duell mit seinem punktgleichen Tabellennachbar Daryl Gurney durchgesetzt. Damit gelang dem Österreicher auch die Revanche für die Niederlage vom 9. Spieltag, als er mit 3:7 den Kürzeren gegen "Super Chin" gezogen hatte.

Beim 8:5-Erfolg legte "The Gentle" einen Average von 93,63 Punkten je Aufnahme an den Tag und konnte dem Nordiren (91,42 Zähler im Durchschnitt) im achten Leg erstmals ein Break abnehmen. Zudem glänzte der 47-Jährige mit einer 100er-Finish und einer Checkout-Quote von über 30 Prozent.

Durch diesen Sieg lässt Suljovic seinen Kontrahenten Gurney in der Tabelle hinter sich und darf weiter auf die Teilnahme an den Playoffs hoffen. Gurney bleibt nach dem Remis gegen James Wade am vergangenen Spieltag zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg. (Service: Tabelle der Premier League Darts)

Der 12. Spieltag in der Übersicht:

Mensur Suljovic - Daryl Gurney 8:5

Rob Cross - Michael van Gerwen 2:8

Michael Smith - Gerwyn Price

Peter Wright - James Wade