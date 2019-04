Das Premier-League-Ranking vor Beginn der heißen Phase zum Durchklicken:

Die Premier League Darts 2019 (10. Spieltag am Donnerstag ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) geht in die heiße Phase: Acht Stars kämpfen an den letzten sieben Spieltagen um die Teilnahme an den Playoffs.

Die ersten Vier der Tabelle spielen um den Titel. Zwei Tickets scheinen vergeben, dahinter ist alles offen.

SPORT1 analysiert im Powerranking, wer die besten Chancen auf eine Halbfinal-Teilnahme hat.