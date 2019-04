Am elften Spieltag der Premier League Darts fährt Michael van Gerwen einen ungefährdeten Sieg ein - muss sich aber in der Tabelle weiterhin mit dem zweiten Platz begnügen (SERVICE: Die Tabelle der Premier League Darts). Rob Cross konnte seine Spitzenposition mit einem Sieg gegen Peter "Snakebite" Wright verteidigen.

Van Gerwen lässt Smith keine Chance

"The Green Machine" Michael van Gerwen hatte mit Michael Smith schon im vergangenen WM-Finale keine Probleme - das blieb auch heute so: Der "Bully Boy" musste sich MvG mit 3:8 geschlagen geben. Van Gerwen erreichte schnell sein A-Game, führte zwischenzeitlich mit 6:1 - dem hatte Smith wenig entgegenzusetzen. Erst spät konnte der Engländer noch zwei Legs für sich entscheiden.

Die Tabellenführung der Premier League bleibt jedoch bei Rob Cross: "Voltage" gewann das mit Spannung erwartete Duell mit Peter Wright mit 8:5. In einem umkämpften Match war Wright nicht chancenlos - Cross blieb jedoch in den entscheidenden Momenten cool und überzeugte auf die Doppel. Der Weltmeister von 2018 gab seine Führung von Beginn an nie ab und darf weiter vom ersten Premier-League-Titel träumen (SERVICE: Der Spielplan der Premier League Darts).

Price schlägt Suljovic

Gerwyn Price behält derweil seine starke Form bei. Gegen den Österreicher Mensur Suljovic war er über die komplette Distanz der bessere Spieler und konnte die Partie ebenfalls mit 8:5 für sich entscheiden.

Der Waliser liegt nun zwar auf Rang sechs, hat aber gleich viele Punkte wie der Tabellendritte James Wade auf dem Konto.

Im vierten Spiel des Abends trennten sich James Wade und Daryl Gurney mit 7:7 unentschieden.

Der elfte Spieltag in der Übersicht:

Rob Cross - Peter Wright: 8:5

Gerwyn Price - Mensur Suljovic: 8:5

James Wade - Daryl Gurney: 7:7

Michael van Gerwen - Michael Smith 8:3