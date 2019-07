Das Powerranking zum World Matchplay zum Durchklicken:

Die Phil-Taylor-Trophy ist das Ziel der Begierde beim World Matchplay, dem zweitwichtigsten Turnier des Darts-Jahres (Darts: World Matchplay ab Sa. täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Top 16 der Order of Merit und die Top 16 der Pro Tour Order of Merit haben sich für das Turnier im Winter Garden in Blackpool qualifiziert.

Jetzt das Starterset sichern – hier geht’s zum SPORT1-Darts-Shop | ANZEIGE

Anzeige

Wer kann den begehrten Titel holen und sich früh als einer der Favoriten für die WM 2020 positionieren?

SPORT1 macht den Favoritencheck - und erklärt, was der einzige deutsche Teilnehmer Max Hopp erreichen kann.