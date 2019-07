Darts: Die Favoriten für das World Matchplay mit van Gerwen, Wright, Cross

Um sie geht es ab Samstag: Die Phil-Taylor-Trophy ist das Ziel der Begierde beim World Matchplay, dem zweitwichtigsten Turnier des Darts-Jahres (täglich LIVE im TV auf SPORT1). Die Top 16 der Order of Merit und die Top 16 der Pro Tour Order of Merit qualifizieren sich für das Turnier im Winter Garden in Blackpool

