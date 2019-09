James Wade, der seine vier früheren Siege im Jahr 2019 auch bei Players Championship Events errungen hatte, setzte seine gute Form fort und konnte sich nun über eine Siegprämie von 10.000 Pfund (ca. 11.2000 Euro) freuen.

Im Finale trafen mit Wade und Dave Chisnall zwei Spieler aufeinander, die in diesem Jahr noch kein Endspiel verloren hatten. Aber letztlich war es Wade, der sich durchsetzte, und bei jeder seiner Finalteilnahmen ungeschlagen bleibt.

"Es war ein nervenaufreibendes Finale", gab "The Machine" nach seinem Sieg zu. "Ich dachte, ich würde es viel schneller hinter mich bringen, aber es ging hin und her."

Chisnall kämpft sich zurück

Ein schwacher Start vom Danish-Darts-Open-Sieger Chisnall wurde von Wade, der schnell mit 3:0 in Führung ging, gleich bestraft.

Zwar konnte "Chizzy" auf 2:5 verkürzen, doch Wade blieb weiterhin treffsicherer als sein englischer Landsmann und zog auf 7:3 davon. Als alles nach einem klaren Sieg von "The Machine" aussah, kämpfte sich aber Chisnall nochmal zurück und verkürzte auf 5:7

"The Machine" will Titel in Riesa verteidigen

Doch Wade behielt die Nerven, checkte auf seinem Lieblings-Double - der Zehn - aus und gewann schließlich das Duell mit 8:6.

Die ProTour 2019 wird mit den International Darts Open in Riesa am 13. bis 15. September fortgesetzt, wo Wade seinen Unibet-EM-Titel in Deutschland aus dem Vorjahr verteidigen will.

Players Championship 24, Achtelfinale

Scott Taylor 6-5 Devon Petersen

Justin Pipe 6-4 Kyle Anderson

Jermaine Wattimena 6-4 Peter Wright

James Wade 6-3 Raymond van Barneveld

Jamie Hughes 6-5 Gerwyn Price

James Wilson 6-3 Glen Durrant

John Henderson 6-5 Ron Meulenkamp

Dave Chisnall 6-4 Benito van de Pas

Viertelfinale

Scott Taylor 6-4 Justin Pipe

James Wade 6-5 Jermaine Wattimena

Jamie Hughes 6-3 James Wilson

Dave Chisnall 6-3 John Henderson

Halbfinale

James Wade 7-4 Scott Taylor

Dave Chisnall 7-6 Jamie Hughes

Finale

James Wade 8-6 Dave Chisnall