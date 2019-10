Ex-Weltmeister Rob Cross ist souverän ins Viertelfinale der European Championships (täglich im LIVETICKER) in Göttingen eingezogen.

Im Zweitrundenduell gegen Joe Cullen setzte er sich mit 10:7 durch. Vorteile hatte er vor allem durch seinen Drei-Dart-Average von 96,8 Punkten. Seine Checkout-Quote von 45,45 Prozent übertraf Cullen mit seinen 46,6 Prozent sogar. Doch letztlich hatte Cross das bessere Ende für sich.

Auch Daryl Gurney erreichte das Viertelfinale. Er schlug Simon Whitlock mit 10:7. Dabei verpasste "Super Chin" Gurney mit einem Average von 99,64 Punkten nur knapp die 100-er-Schallmauer. Auch seine Checkout-Quote von 52 Prozent konnte sich sehen lassen, auch wenn Whitlock ihn dort mit 58 Prozent übertrumpfte.

In der dritten Partie des Abends fegte Dave Chisnall Johnny Clayton mit 10:4 vom Oche. In einem hochklassigen Match gelang Chisnall ein furioser Average von 109,75 Punkten, während Clayton auf 101,15 Punkte kam. Abschließend packte auch Ricky Evans den Sprung ins Viertelfinale.

Spielplan und Ergebnisse

2. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 25. Oktober

Abendsession

Cullen - Cross 7:10

Gurney - Whitlock 10:7

Chisnall - Clayton 10:4

R.Smith - Evans 7:10

Samstag, 26. Oktober

Abendsession, ab 19 Uhr

Van der Voort - Dobey

M.Smith - Bunting

Price - Aspinall

De Zwaan - Wattimena

Sonntag, 27. Oktober

ab 12.45 Uhr: Viertelfinale (Best of 19 Legs)

ab 19 Uhr: Halbfinale (Best of 21 Legs)

im Anschluss: Finale (Best of 21 Legs)