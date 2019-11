Die Darts-WM 2020 rückt immer näher. In rund sechs Wochen geht es wieder rund im Ally Pally. (Darts-WM 2020 ab 13. Dezember und Grand Slam of Darts ab 9. November LIVE bei SPORT1)

Doch vorher sind noch ein paar andere Titel zu vergeben. Am Sonntag wird der beste Spieler der World Series ermittelt.

In Amsterdam steigen ab 14 Uhr die Viertelfinals, ehe sich ab 20 Uhr in Halbfinals und Finale die besten vier Akteure um das Siegerpreisgeld in Höhe von 70.000 Pfund streiten.

Der Spielplan der Darts World Series Finals:

Viertelfinale (ab 14 Uhr, Best of 19 Legs):

Mensur Suljovic - Krzysztof Ratajski 10:9

LIVE: Michael van Gerwen - Jonny Clayton 4:4

Ian White - Danny Noppert

Raymond van Barneveld - Dave Chisnall

Halbfinale (ab 20 Uhr, Best of 21 Legs):

Van Gerwen/Clayton - Suljovic

White/Noppert - van Barneveld/Chisnall

Finale (ca. 22 Uhr, Best of 21 Legs)

Bei den World Series Finals wird der Nachfolger von James Wade gesucht, der das Endspiel der Einladungsturnierserie 2018 gewinnen konnte. In diesem Jahr schied Wade bereits im Achtelfinale gegen Jonny Clayton aus.

Für Raymond van Barneveld ist es ein besonderes Event. Zum letzten Mal tritt der Routinier vor heimischem Publikum an. Der Niederländer hat sein Karriereende für nach der WM 2020 angekündigt.

Achtelfinale (Samstag, Best of 11 Legs):

James Wade - Jonny Clayton 5:6

Damon Heta - Mensur Suljovic 3:6

Daryl Gurney - Krzysztof Ratajski 4:6

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 6:5

Peter Wright - Ian White 2:6

Gary Anderson - Danny Noppert 1:6

Raymond van Barneveld - Jermaine Wattimena 6:4

Rob Cross - Dave Chisnall 4:6