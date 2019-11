Gabriel Clemens sichert sich als zweiter Deutscher das Ticket für den Grand Slam of Darts.

Erleben Sie den Grand Slam of Darts vom 9. bis zum 17. November LIVE auf SPORT1

Der Finalist des German Darts Masters hat sich sein Debüt in Wolverhampton mit zwei überragenden Leistungen gegen Harry Ward und Jonny Clayton gesichert. In beiden Duellen legte er einen Average von über 100 Punkten auf.

Anzeige

Gegen Ricky Evans belohnte er sich dann mit seinem 5:3-Finalerfolg für die guten Leistungen an diesem Tag.

PDC trifft auf BDO

Deutschland bester Darts-Spieler Max Hopp hatte sich seine Teilnahme bereits zuvor als Finalist der Junioren-Weltmeisterschaft 2018 gesichert.

SPORT1 DARTS ADVENTSKALENDER 2019 - Das Geschenk für jeden Darts-Begeisterten - HIER SICHERN | ANZEIGE

Der Grand Slam of Darts findet vom 9. bis zum 17. November in Aldersley Leisure Village in Wolverhampton statt. das Besondere an diesem Event ist, dass sowohl Spieler aus der PDC als auch der BDO an diesem Event teilnehmen.

Alle Finale im Überblick:

Gabriel Clemens - Ricky Evans 5:3

Ryan Harrington - James Wilson 5:4

Robert Thornton - Jermaine Wattimena 5:3

Brendan Dolan - Arron Monk 5:1

Jamie Hughes - Darius Labanauskas 5:3

Darren Webster - Matt Clark 5:4

Ross Smith - Niels Zonneveld 5:0

Adrian Lewis - Steve West 5:3