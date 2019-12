Werner von Moltke hat sich klar gegen die Aufnahme von Darts bei den Olympischen Spielen ausgesprochen.

"Ich glaube, dass es nicht passen würde. Wir brauchen es nicht, es ist nicht notwendig", kritisierte der Geschäftsführer der PDC Europe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mögliche Bemühungen seiner Sportart, in naher Zukunft olympische Disziplin zu werden.

Als Grund dafür nannte der deutsche Darts-Manager dabei die vollkommen konträren Richtungen, in die sich der Darts-Sport und Olympia entwickeln würden.

Olympia die "größte Ungerechtigkeit des Lebens"

"Olympia sehe ich als Verbrechen am Athleten, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Da kämpfen 10.000 Athleten, verdient werden etwa 10 Milliarden und beim Athleten landet nichts, nada. Es ist die größte Ungerechtigkeit des Lebens", klagte er an.

Überhaupt bringe Olympia seiner Meinung nach auch keine Sportart nach vorne, vielmehr hätten sich Kernsportarten wie Leichtathletik und Schwimmen eher "nach hinten entwickelt". Andere große Sportarten und Ligen wie Fußball, die Formel 1, der Motorsport oder die NBA würden dagegen auch ohne Olympia prächtig funktionieren, fügte er an.

Zuspruch bei seiner Kritik erhielt der 49-Jährige von Barry Hearn. "Wenn das IOC zu mir sagt, ihr könnt morgen ein olympischer Sport sein, aber es gibt keinen Alkohol mehr, weil wir das so wollen, dann sage ich: 'Fuck off'. Wir sind einfach gewöhnliche Menschen, die einen schönen Abend verbringen wollen", sagte der PDC-Boss.

Darts-Profis sprechen sich für Aufnahme aus

Im Gegensatz zu van Moltke und Hearn stehen die Darts-Profis selbst einer Aufnahme ins Olympische Programm offen gegenüber.

"Das wäre toll. Golf ist olympisch, dann sollte auch Darts olympisch sein", sprach sich etwa Weltmeister Michael van Gerwen bereits 2017 in einem Interview mit der Sport Bild für eine Aufnahme seiner Sportart aus.

Auch der Deutsche Max Hopp hatte sich damals für eine Aufnahme ins olympische Programm stark gemacht und erklärt, dass dies "der Sportart sehr helfen" würde.