Das SPORT1-Powerranking zum Durchklicken:

Nach dem WM-Finale am 1. Januar steigt mit dem Auftakt der Unibet Premier League das zweite Highlight des Darts-Jahres. Wie 2019 sind auch in diesem Jahr neun sogenannte Challenger am Start, darunter auch Fallon Sherrock.

Los geht es am Donnerstag (Darts Premier League ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im schottischen Aberdeen. In 16 Spieltagen werden die vier Teilnehmer bei den Playoffs am 21. Mai in London bestimmt.

DAZN gratis testen und die größten Darts-Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

SPORT1 analysiert mit den zwei deutschen Darts-Assen Max Hopp und Martin Schindler die neun regulären Teilnehmer - das Powerranking.