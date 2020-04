Bärenstarke Leistung von Nick Kenny bei der PDC Home Tour der Darts-Profis.

In Gruppe fünf setzte sich der 27-Jährige Waliser am Abend in allen seinen drei Partien durch und feiert einen souveränen Gruppensieg. Kenny steht damit in der zweiten Runde.

Dem Dartspieler gelangen ein 5:3-Sieg gegen Devon Petersen, ein 5:2-Erfolg gegen Joe Murnan und der mit Abstand am meisten beachtete Erfolg gegen Luke Humphries.

Humphries nur Zweiter

Der frühere Jugend-Weltmeister musste sich Kenny mit 3:5 geschlagen geben.

Die Pleite gegen den Waliser war für Humphries jedoch die einzige Niederlage des Abends. Gegen die beiden anderen Kontrahenten gelangen ihm knappe Siege, er schließt den Abend auf Tabellenplatz zwei ab.

Im Rahmen der Home Tour messen sich an 32 aufeinanderfolgenden Abenden jeweils vier Spieler im Format "Jeder gegen Jeden". Die Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die 2. Runde.

Die Ergebnisse des Abends

Joe Murnan - Luke Humphries 3:5

Devon Petersen - Nick Kenny 3:5

Luke Humphries - Devon Petersen 5:4

Nick Kenny - Joe Murnan 5:2

Devon Petersen - Joe Murnan 1:5

Luke Humphries - Nick Kenny 3:5

PDC veröffentlicht nächste Paarungen

Unterdessen hat die PDC die Spielansetzungen der nächsten vier Event-Abende bekanntgegeben.

So wartet auf Starspieler James Wade in der Gruppe sechs unter anderem der ehemalige Viertelfinalist des World Grand Prix, Adrian Gray. In der Gruppe 7 ist der ehemalige Premier-League-Spieler Jelle Klaasen gefordert, der es mit dem deutschen Talent Gabriel Clemens und Gavin Carlin aus Nordirland zu tun bekommt.

Gruppe 6 - Mittwoch, 22. April:

James Wade - Adrian Gray

Ryan Searle - Andy Boulton

Adrian Gray - Andy Boulton

James Wade - Ryan Searle

Ryan Searle - Adrian Gray

Andy Boulton - James Wade

Gruppe 7 - Donnerstag, 23. April:

Gabriel Clemens - Ryan Meikle

Jelle Klaasen - Gavin Carlin

Ryan Meikle - Gavin Carlin

Gabriel Clemens - Jelle Klaasen

Jelle Klaasen - Ryan Meikle

Gavin Carlin - Gabriel Clemens

Gruppe 8 - Freitag, 24. April:

Jonny Clayton - Adam Hunt

Richard North - David Pallett

Adam Hunt - David Pallett

Jonny Clayton - Richard North

Richard North - Adam Hunt

David Pallett - Jonny Clayton