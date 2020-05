Bei der PDC Home Tour geht es in die heiße Phase!

Nachdem in den vergangenen vier Wochen die Sieger der 32 Gruppen ermittelt wurden, stehen nun die Playoffs auf dem Programm (26. Mai bis 5. Juni).

Hierfür wurden die verbleibenden 32 Profis erneut in Vierergruppen aufgeteilt.

Hopp trifft auf Clayton

Max Hopp trifft in Gruppe 8 auf die beiden Engländer Carl Wilkinson und Scott Waites sowie den Waliser Jonny Clayton. Der Gruppensieg wird für den "Maximiser" dabei nur über "The Ferret" Clayton (Nr. 15 der PDC-Weltrangliste) führen.

Weltmeister Peter Wright, der sein Playoff-Ticket am allerletzten Abend mit seiner zweiten Chance gesichert hatte, trifft in Gruppe 1 unter anderen auf den Niederländer Jelle "The Cobra" Klaasen.

Publikumsliebling Gary Anderson bekommt es in Gruppe 3 sogar zwei Hochkarätern zu tun: Er muss sich gegen Junioren-Weltmeister Luke Humphries und Jamie Lewis (WM-Halbfinalist 2018) durchsetzen.

Finalrunde steigt am 5. Juni

Ab dem 26. Mai spielen die 32 verbleibenden Profis an acht aufeinanderfolgenden Abenden die acht Teilnehmer der Halbfinal-Runde aus.

Diese steigt am 3. und 4. Juni in zwei Vierergruppen, wobei am ersten Abend die Sieger der Gruppen 1 bis 4 an der Reihe sind, am zweiten Abend die Sieger der Gruppen 5 bis 8.

Die Gruppensieger und Zweitplatzierten ziehen anschließend in die Finalrunde am 5. Juni ein.

Die gesamten Playoffs werden im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgetragen, wer als erstes sechs Legs auf dem Konto hat, gewinnt das Match (Best-of-11-Legs).

Die Gruppen

Gruppe 1

Peter Wright

Cristo Reyes

Jelle Klaasen

Ryan Murray

Gruppe 2

Stephen Bunting

Glen Durrant

Alan Tabern

Mike De Decker



Gruppe 3

Gary Anderson

Luke Humphries

Jamie Lewis

Nick Kenny



Gruppe 4

Dave Chisnall

Darren Webster

Geert Nentjes

Damon Heta

Gruppe 5

Rob Cross

Ryan Searle

Luke Woodhouse

Daniel Larsson

Gruppe 6

Joe Cullen

Chris Dobey

Jeff Smith

Martijn Kleermaker



Gruppe 7

Nathan Aspinall

Jamie Hughes

Jose De Sousa

Jesús Noguera



Gruppe 8

Jonny Clayton

Max Hopp

Carl Wilkinson

Scott Waites

Der Spielpan (ausgewählte Gruppen)

Gruppe 1 am 26. Mai

Peter Wright - Ryan Murray

Cristo Reyes - Jelle Klaasen

Ryan Murray - Jelle Klaasen

Peter Wright - Cristo Reyes

Cristo Reyes - Ryan Murray

Jelle Klaasen - Peter Wright



Gruppe 3 am 28. Mai

Gary Anderson - Nick Kenny

Luke Humphries - Jamie Lewis

Nick Kenny - Jamie Lewis

Gary Anderson - Luke Humphries

Luke Humphries - Nick Kenny

Jamie Lewis - Gary Anderson



Gruppe 8 am 2. Juni

Jonny Clayton - Scott Waites

Max Hopp - Carl Wilkinson

Scott Waites - Carl Wilkinson

Jonny Clayton - Max Hopp

Max Hopp - Scott Waites

Carl Wilkinson - Jonny Clayton

Halbfinal-Runde am 3. & 4. Juni

Finalrunde am 5. Juni