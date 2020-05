Was für ein gebrauchter Tag für Steve Beaton!

In Gruppe 27 der Darts Home Tour kommt der Weltranglisten-26. gehörig unter die Räder und verliert alle drei Spiele. Gleich zu Beginn muss er sich Scott Waites, seines Zeichens lediglich die Nummer 102 der Order of Merit, mit 3:5 geschlagen. Diese Spiel war sinnbildlich für den kompletten Verlauf des Abends.

Während Beaton auch gegen Ross Smith (4:5) und Ron Meulenkamp (4:5) in den entscheidenden Momenten die Nerven versagten, zeigte sich der Außenseiter aus England in bester Spiellaune. Gegen Meulenkamp zauberte er einen White Wash aufs Brett und auch gegen Smith behielt er mit 5:2 die Oberhand.

Damit springt Waites in die zweite Runde der Darts Home Tour. Für diese hat sich bereits auch der Deutsche Max Hopp qualifiziert. Er gewann seine Gruppe 12. Gabriel Clemens, Rowby-John Rodriguez, Gabriel Clemens, Christian Bunse, Harald Leitinger und Martin Schindler mussten hingegen schon die Segel streichen.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Hier treten insgesamt 80 Spieler, die eine offizielle Tourcard der PDC besitzen, von zu Hause aus gegeneinander an. An zunächst 20 aufeinanderfolgenden Abenden messen sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Alle Partien werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für die 2. Runde. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen. Insgesamt wird an 32 aufeinanderfolgenden Abenden gedartet.