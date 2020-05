Am Ende gab es doch nichts zu holen für die Konkurrenz:

Stephen Bunting hat bei der PDC Home Tour über weiter Strecken die Muskeln spielen lassen und ist unterm Strich souverän in die nächste Runde eingezogen.

Dagegen blieb Harald Leitinger in der Gruppe 18 ein Überraschungscoup nicht vergönnt: Der Österreicher hatte Bunting angesichts einer 4:2-Führung zwar bereits am Rand einer Niederlage, musste sich schließlich dennoch mit 4:5 geschlagen geben.

Zur Erinnerung: E-Darts-Spieler Leitinger hatte sich Anfang des Jahres bei der Q School überraschend die erste Tourkarte für die PDC Tour gesichert.

Danach drehte "The Bullet" aber richtig auf: Die Nummer 17 der Welt erteilte dem ehemaligen Premier-League-Star Kim Huybrechts (Belgien) eine 1:5-Lehrstunde, ehe er den Gruppensieg mit einem 5:1-Erfolg auch über Nathan Derry besiegelte.

Fortgesetzt wird die Wohnzimmer-Tour am Dienstagabend mit der Gruppe 19, in der unter anderem Premier-League-Tabellenführer Glen Durrant gefordert ist.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Hier treten insgesamt 80 Spieler, die eine offizielle Tourcard der PDC besitzen, von zu Hause aus gegeneinander an. An zunächst 20 aufeinanderfolgenden Abenden messen sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Alle Partien werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für die 2. Runde. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen. Insgesamt wird an 32 aufeinanderfolgenden Abenden gedartet.

Die Ergebnisse der Gruppe 18:

Stephen Bunting - Harald Leitinger 5:4

Kim Huybrechts - Nathan Derry 5:2

Harald Leitinger - Nathan Derry 5:0

Stephen Bunting - Kim Huybrechts 5:1

Kim Huybrechts - Harald Leitinger 5:1

Stephen Bunting - Nathan Derry 5:1