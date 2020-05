Durchwachsener Tag für Gabriel Clemens.

Am dritten Spieltag der Gruppe A der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany hat der "German Giant" nach einer bitteren Auftaktpleite wieder einen Sieg eingefahren.

Gegen Kai Gotthardt gelang dem Favoriten seiner Gruppe ein 6:4-Erfolg. Dabei zeigte Clemens sich in verbesserter Form, wenn auch nicht unbedingt in der Verfassung, in der er sich selbst gerne sehen würde.

"Ich spiele schlecht und bin weit unter meinen Möglichkeiten", resümierte er im SPORT1-Interview.

Clemens souverän an der Spitze

Vor allem seine erste Partie des Tages dürfte bei dem 36-Jährigen für schlechte Laune gesorgt haben. Und das, obwohl Clemens sein Spiel gegen Steffen Siepmann souverän begonnen und unter anderem mit einem 107er-Finish geglänzt hatte.

Bei der zwischenzeitlichen 4:1-Führung des 36-Jährigen hatte niemand mehr damit gerechnet, dass Siepmann noch einmal zurückkommen würde. Doch "Sippi" glich zum 4:4 aus - konnte im neunten Leg aber froh sein, dass Clemens ein 150er-Finish hauchdünn verpasste.

Im Anschluss zeigte sich Siepmann jedoch souverän, gewann zwei Legs in Folge und sicherte sich den unerwarteten Sieg gegen Clemens, der dennoch in der Tabelle der Gruppe A unbestritten an der Spitze steht. Vor allem dank seiner starken Leistungen vor zwei Wochen.

Münch mit durchwachsener Leistung

Auch für Kevin Münch verlief der Tag durchwachsen. Zunächst zeigte er bei seinem 6:1-Sieg gegen Sascha Stein eine starke Leistung. Gegen Michael Unterbuchner setzte es dann aber eine 3:6-Niederlage.

Ohnehin präsentierte sich Unterbuchner meist in starker Form. Erst erarbeitete er sich einen Erfolg gegen Kai Gotthardt, der dem "T-Rex" aber das ein oder andere Mal Probleme bereitete, dann folgte der Sieg gegen Münch und ein souveränes 6:1 gegen Sascha Stein.

So funktioniert die Superleague

Bei der Superleague Germany treten 16 deutsche Spieler ans Oche und kämpfen um ein Ticket für die PDC Darts-Weltmeisterschaft in London 2021.

Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern. Die ersten Vier einer jeden Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.

Im Vorjahr hatte sich Nico Kurz über die Superleague für die WM qualifiziert. Im SPORT1-Interview sprach der Titelverteidiger vorab von seinem Wunsch, "unbedingt wieder" auf die Bühne in London zurückkehren zu wollen.