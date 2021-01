Gary Anderson verpasst bei der Darts-WM 2021 seinen dritten Titel im Finale. Auf dem Weg zu seiner vierten Sid-Waddell-Trophäe scheiterte Michael van Gerwen im Viertelfinale. (Darts-WM 2021: Alle Ergebnisse)

Somit verpassten beide einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Ein weiterer Titel hätte für Anderson einen Sprung im GOAT-Ranking der Darts-Spieler bedeutet.

SPORT1 zeigt die ewige Bestenliste der Pfeile-Legenden.

PLATZ 10 – TRINA GULLIVER

Trina Gulliver ist eine der besten Spielerinnen aller Zeiten © Imago

Die heute 50-Jährige ist die beste Spielerin aller Zeiten. Sage und schreibe zehn Mal durfte sich die Britin bereits über den Weltmeister-Titel freuen. Zwischen 2001 und 2011 stand sie ununterbrochen jedes Jahr im Finale.

Das "Golden Girl" – so lautet ihr Spitzname – hat sich als Einlaufmusik einen ganz besonderen Song ausgesucht. Die BDO-Spielerin betritt die Darts-Bühnen stets unter den Klängen von "You Sexy Thing" von Hot Chocolate.

PLATZ 9 – DENNIS PRIESTLEY

Dennis Priestley wurde zweimal Weltmeister © Imago

Zweimal krönte sich der Brite im Laufe seiner Karriere zum Weltmeister. Er war der erste große Rivale von Legende Phil Taylor und schlug ihn bei der ersten PDC-WM 1994. In den folgenden sechs Jahren stand er noch vier Mal im Finale, verlor jedoch stets gegen den großen Meister.

Seinen Spitznamen "The Menace - die Nervensäge" - hat er von der bekannten englischen Cartoonfigur Dennis the Menace. Vor seinen Würfen konzentrierte sich Priestley auffallend lange auf sich selbst. 2014 hat er seine PDC-Laufbahn beendet.

PLATZ 8 - GARY ANDERSON

Trotz seiner bitteren Final-Niederlage gegen Price bei der WM 2019 ist der Schotte bereits jetzt eine Legende. 2015 und 2016 setzte er sich die WM-Krone auf. Zudem gewann er das World Matchplay, die Premier League und die UK Open.

Der "Flying Scotsman", so heißt - in Anlehnung an den "Fliegenden Holländer" - die schnellste Zugverbindung zwischen London und Edinburgh, hat jedoch seit Jahren immer wieder mit körperlichen zu kämpfen. Bis zu seinem Wechsel von der BDO zur PDC kam der begnadete Dartsspieler nach eigenen Angaben fast ohne Training aus.

PLATZ 7 – MARTIN ADAMS

Wenn einer ein Thema durchzieht, dann Martin Adams. Der Brite hat nicht nur den Spitznamen "Wolfie", er läuft auch mit dem Song "Hungry Like the Wolf" von Duran Duran ein. Im April 2016 erkrankte er an Prostatakrebs und musste bis November pausieren. In den Jahren zuvor mauserte er sich zur BDO-Legende.

2007, 2010 und 2011 schnappte er sich den WM-Titel seines Verbandes. Seinen ersten Triumph musste er sich besonders hart erarbeiten. Nach 6:0-Vorsprung glich Joe Mixon zum 6:6 aus, ehe Adams zu seiner Form zurückfand und schließlich gewann.

PLATZ 6 – JOHN LOWE

John Lowe warf den ersten TV-Neun-Darter der Geschichte © Imago

In den 70er und 80er Jahren zählte der Brite zu den bekanntesten Spielern seines Landes. Dennoch gelang es ihm nie, an seinem größten Rivalen Eric Bristow vorbeizuziehen. Legendär wurde Lowe am 13. Oktober 1984: Damals gelang ihm als erstem Spieler vor laufenden Kameras ein Neun-Darter.

1979, 1987 und 1993 holte er den WM-Titel. Neben Phil Taylor ist Lowe der einzige Spieler, der es geschafft hat, in drei unterschiedlichen Jahrzehnten Weltmeister zu werden. 1993 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der PDC.

PLATZ 5 – JOHN PART

Unter dem Spitznamen "Darth Maple" sorgte der im kanadischen Toronto geborene Part in der Darts-Welt für Aufsehen. Als erster und bis heute einziger Nichteuropäer gelang es ihm 2003 (gegen Phil Taylor) und 2008, die PDC-Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Für die vergangenen vier WMs konnte sich Part aber nicht qualifizieren.

Bereits 1994 sicherte er sich seinen ersten WM-Titel, damals noch in Diensten der BDO. Besonders beeindruckend war für viele der Walk-on des Kanadiers. Zum musikalischen Thema von Darth Vader aus dem Star-Wars-Film "Das Imperium schlägt zurück" lief Part mit lebensgroßen Figuren des Films ein.

PLATZ 4 – RAYMOND VAN BARNEVELD

Auch wenn die letzten zwei Weltmeisterschaften mit bitteren Enttäuschungen endeten (Aus in Runde 2 und Aus in Runde 1), blickt "Barney" auf eine glorreiche Laufbahn zurück. Viermal gewann der Niederländer die BDO-WM, 2007 krönte er sich zum Champion der PDC.

Siege beim Grand Slam of Darts, den UK Open, beim World Cup of Darts und der Premier League runden seine Titelsammlung ab. Die Duelle mit Landsmann Michael van Gerwen und Phil Taylor sind legendär. Seine Erstrundenpleite bei der WM 2020 sollte eigentlich sein letztes Spiel gewesen sein.

Doch im September 2020 kündigt van Barneveld überraschend sein Comeback an. Ab 2021 ist er wieder im Einsatz - die WM 2022 im Visier.

PLATZ 3 – ERIC BRISTOW

Eric Bristow war der Entdecker von Phil Taylor © Imago

Er galt als der erste Superstar im Dartssport. Bristow entdeckte und förderte Phil Taylor. Zwischen 1980 und 1986 gewann er fünf WM-Titel und wurde 2005 in die PDC Hall of Fame aufgenommen. Auch er zählt zu den Gründungsmitgliedern der PDC.

Anfang April 2018 brach der Brite nach einem Premier-League-Abend in Liverpool auf dem Weg zu seinem Auto zusammen und starb kurze Zeit später. Seine Erfolge beim World Matchplay, dem World Masters und den World Championships sind unvergessen.

PLATZ 2 – MICHAEL VAN GERWEN

Vier Premier-League-Triumphe in Serie (Taylors Rekord eingestellt), Erfolge bei allen Major-Events, drei WM-Triumphe und Rekorde am Fließband - "The Green Machine" legt eine Karriere sondergleichen hin.

MvG hatte mit nur 30 Jahren schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt (44 Major-Titel). Seine Dominanz beeindruckt. Das WM-Finale 2017 gegen Gary Anderson ging in die Geschichte ein. Gemeinsam schraubten beiden zusammen in gerade einmal zehn Sätzen 42 180er ins Board - Weltrekord.

Das Jahr 2020 gefolgt vom Viertelfinal-Aus bei der WM 2021 war jedoch ein Rückschlag in seiner Ausnahmekarriere. Durch Gerwyn Price' Triumph verlor der Niederländer erstmals seit 2014 Rang eins in der Weltrangliste.

PLATZ 1 – PHIL TAYLOR

In der Geschichte des Darts gibt es keinen größeren Spieler als Phil "The Power" Taylor. Insgesamt 16 Mal wurde der Engländer Weltmeister - zweimal bei der BDO und 14 Mal bei der PDC. Dazu kommen 16 Siege beim World Matchplay, elf Erfolge beim World Grand Prix und sechs Premier-League-Siege.

Laut PDC-Angaben hat Taylor insgesamt 185 Titel gewonnen. Im Mai 2010 schrieb er Geschichte, als er im Duell mit James Wade als erster Spieler der Geschichte zwei 9-Darter in einem Spiel warf. Sein letztes Spiel, das WM-Finale 2018, verlor er gegen Rob Cross.