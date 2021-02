Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens hat beim Abschluss der ersten PDC Super Series ordentlich Selbstvertrauen für das nächste Major-Turnier des Jahres getankt.

Fünf Tage vor Beginn der UK Open (5.-7. März LIVE im TV auf SPORT1) kämpfte sich der WM-Achtelfinalist beim Players Championship 4 im Feld der 128 Tour-Card-Besitzer bis ins Halbfinale.

Dort musste sich der 37-Jährige Jonny Clayton mit 5:7 Legs geschlagen geben. Der Waliser, der Anfang des Jahres das Masters gewonnen hatte, setzte sich kurz darauf auch im Finale gegen Damon Heta aus Australien durch.

Hopp und Schindler früh raus

Clemens hatte von Runde 1 bis zum Viertelfinale John Michael, Geert De Vos, Devon Petersen und Daryl Gurney ausgeschaltet. (Alles Wichtige zum Darts)

Für die anderen deutschen Spieler lief es beim vierten Pro-Tour-Event des Jahres nicht ganz so gut. Steffen Siepmann musste sich nach zwei Siegen zum Auftakt Michael Smith mit 5:6 geschlagen geben.

Max Hopp (1:6 gegen Dirk van Duijvenbode) und Martin Schindler (4:6 gegen Joe Cullen) scheiterten in der 2. Runde. Tour-Debütant Michael Unterbuchner unterlag in Runde 1 Ricky Evans mit 2:6.

Van Barneveld und van Gerwen unterliegen Heta

Raymond van Barneveld, der nach seiner Rückkehr auf die PDC Tour bereits beim dritten Turnier triumphierte, verlor am Sonntag mit 4:6 in der 2. Runde gegen Heta.

Sein Landsmann Michael van Gerwen spielte sich erstmals dieses Jahr bis ins Halbfinale, musste sich dort jedoch ebenfalls dem Shooting Star aus Down Under beugen.

Derweil dauerte die Neun-Darter-Flut weiter an: Luke Woodhouse spielte bereits das vierte perfekte Leg der PDC-Stars in vier Tagen, zog mit 3:6 in Runde 1 gegen Danny Noppert dennoch den Kürzeren.

Die Ergebnisse ab dem Viertelfinale im Überblick:

Viertelfinale:

Gabriel Clemens - Daryl Gurney 6:4

Michael van Gerwen - Madars Razma 6:2

Damon Heta - Dirk van Duijvenbode 6:3

Jonny Clayton - Michael Smith 6:3

Halbfinale:

Clayton - Clemens 7:5

Heta - van Gerwen 7:3

Finale:

Clayton - Heta 8:6