Es ist vollbracht nach einer langen Prozedur:

Mehr als eine Woche lang haben insgesamt 668 Spielern in der so genannten Qualifying (Q) School der Professional Darts Corporation (PDC) in verschiedenen Turnieren um eine der 128 Spielberechtigung auf der Tour gekämpft.

Währen das kontinental-europäische Format im hessischen Niedernhausen ausgespielt wurde, wo unter anderem auch der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) noch sein Ticket löste, kämpften in der UK Q-School die britischen Darts-Spieler in der Marshall Arena von Milton Keynes um eine Tour Card.

Neben van Barneveld sicherten sich in Martin Schindler, dem am Mittwoch gar ein Neun-Darter gegen "Barney" gelang, der dreimalige WM-Starter und SPORT1-Experte Robert Marijanovic, der frühere Zweitliga-Handballer Florian Hempel sowie Michael Unterbuchner gleich vier deutsche Spieler die begehrte Eintrittskarte.

Schindler hatte sich bereits 2017 erfolgreich durch die Q School gespielt, Marijanovic im Jahr 2018. Ohnehin dabei sind die WM-Teilnehmer Gabriel Clemens und Max Hopp, während Kevin Münch und Nico Kurz in der jetzigen Qualifikation scheiterten.

Q School: Vorrunde und Endrunde nach neuem Modus

In diesem Jahr nun wurde zum ersten Mal eine Vorrunde (Stage 1) ausgetragen, die sich auf zwei Gruppen (Stage 1a + Stage 1b) erstreckte, in der sich für die viertägige Endrunde (Final Stage) qualifiziert werden konnte.

Dort wurden dann die Tour Card wie aus den Jahren zuvor gewohnt vergeben.

Dafür vorqualifiziert waren die jeweiligen Spieler, die nach der PDC-WM 2021 ihre Tour Card verloren hatten sowie die Top 16 der Development Tour und Challenge Tour Order of Merit 2020, die nach der Weltmeisterschaft nicht über eine Tour Card verfügten.

Die jeweiligen Tagessieger der Final Stage erhielten eine direkte Tour Card, die weiteren wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben.

SPORT1 zeigte die erfolgreichen Qualifikanten in der Übersicht:

EU: 12 Spieler

Final Stage, Sieger: Geert De Vos, Geert Nentjes, Florian Hempel, Boris Koltsov

Final Stage, Order of Merits Tour-Card-Sieger: Martin Schindler, Niels Zonneveld, Raymond van Barneveld, Zoran Lerchbacher, Adam Gawlas, Michael Unterbuchner, John Michael, Robert Marijanovic

UK: 17 Spieler

Final Stage, Sieger: Kirk Shepherd, Jason Heaver, Jake Jones, Scott Mitchel

Final Stage, Order of Merits Tour-Card-Sieger: Jack Main, Andrew Gilding, Martin Lukeman, Lewis Williams, Eddie Lovely, Alan Soutar, Joe Murnan, Gordon Mathers, Peter Hudson, Jon Worsley, Brett Clayton, John Brown, Danny Baggish

Die 128 Tour-Card-Besitzer insgesamt: