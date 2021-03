Bei den UK Open hat James Wade das Halbfinale erreicht (UK Open 2021 vom 5.-7. März LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Der Engländer setzte sich in einem spannenden Viertelfinale gegen Simon Whitock (Australien) mit 10:8 durch.

Wade lag gegen Whitlock immer wieder zurück, nutzte in der Schlussphase des Matches Schwächen seines Kontrahenten und schlug eiskalt zu.

"The Machine" konnte am Ende eine starke Doppelquote von 50 Prozent aufweisen, während Whitlock nur auf 36,36 Prozent kam.

Da half es dem "Wizard" auch nicht, dass er acht und damit doppelt so viele 180er wie Wade warf. Beim Drei-Dart-Average blieb er mit 96,73 knapp unter Wades Schnitt (98.39).

Das Turnier wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Zudem steigt das Event nicht im Butlin's Resort in der Küstenstadt Minehead, sondern in der Marshall Arena im zentral gelegenen Milton Keynes.

Insgesamt ist das Major mit 450.000 Pfund Preisgeld dotiert, der Sieger erhält 100.000 Pfund.

Viertelfinale (Best of 19 Legs): Sonntag, 7. März seit 14 Uhr LIVE auf SPORT1

Whitlock - Wade 8:10

Price - Petersen

Chisnall - Humphries

Ratajski - van Gerwen

Halbfinale (Best of 21 Legs): Sonntag, 7. März ab 20 Uhr, ab 20.45 Uhr LIVE auf SPORT1

Finale (Best of 21 Legs): Sonntag, 7. März ab ca. 22 Uhr LIVE auf SPORT1