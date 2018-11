In diesem Jahr geht die PDC Darts-WM (13. Dezember bis 1. Januar täglich LIVE im TV auf SPORT1) in ihre insgesamt zwölfte Auflage im berühmten Alexandra Palace, oder "Ally Pally", in London. Zuvor flogen die Pfeile seit der Trennung der PDC von der British Darts Organisation (BDO) 13 Jahre lang in der Circus Tavern in Purfleet, Essex (Der Spielplan der Darts-WM).

Trotz der - mit anderen Events - vergleichsweise jungen Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft kann die PDC-WM auf viele Rekorde zurückblicken, welche die Spieler in den vergangenen Jahren aufgestellt haben. Hier ein Überblick über die wichtigsten Darts-WM-Bestmarken:

Der Rekordsieger der Darts-WM:

Der Rekordsieger der PDC Darts-Weltmeisterschaft ist eine Legende des Dartsports: Phil "The Power" Taylor konnte bei seinen 24 Teilnahmen schon 14 Mal (plus zwei BDO-Titel) den Titel als bester Dartsspieler der Welt einheimsen, davon in den Jahren 1995 bis 2002 unglaubliche acht Mal in Folge. Bis zu seiner Niederlage im Finale 2003 gegen den Kanadier John Part blieb Taylor gigantische 44 Partien in Folge bei einer WM unbesiegt.

2013 gewann Phil Taylor den letzten seiner insgesamt 16 WM-Titel © Getty Images

Zählt man die zwei Titel Taylors bei BDO-Weltmeisterschaften dazu, kann man "The Power" zu Recht als besten Dartsspieler aller Zeiten bezeichnen.

Die meisten Neun-Darter:

Ein Neun-Darter, das perfekte Finish mit nur neun benötigten Würfen in einem Leg, wurde in der Geschichte der PDC Darts-WM ironischerweise bislang neun Mal geschafft. Den ersten Neun-Darter bei einer Weltmeisterschaft warf der Niederländer Raymond van Barneveld im Jahr 2009 bei seiner Viertelfinalpartie gegen Landsmann Jelle Klaasen.

"Barney" und der Engländer Adrian Lewis sind die einzigen Spieler, denen das Kunststück gelang, bereits zwei Mal bei einer WM einen Neun-Darter zu werfen.

Der höchste Drei-Dart-Average:

Der Drei-Dart-Average bezeichnet den Durchschnitt der Punktzahl, den der Spieler mit seinen drei Würfen erreicht. Der Darts-WM-Rekord für den höchsten Drei-Dart-Average datiert aus dem Jahr 2017, als Michael van Gerwen im Halbfinale gegen Raymond van Barneveld einen Average von unglaublichen 114,05 Punkten spielte.

Michael van Gerwen hält den Rekord für den besten Drei-Dart-Average bei einer WM © Getty Images

Dahinter liegt Legende Phil Taylor, der im Jahr 2002 seinen Gegner Shayne Burgess mit einem Average von 111,21 Punkten demütigte.

Die meisten 180er:

Jahr für Jahr übertreffen sich die Spitzenspieler bei der Anzahl der geworfenen "Maximums". Im Jahr 2016 stellten Michael van Gerwen, Phil Taylor und Co. einen Rekord mit 654 geworfenen 180ern auf. Aber nur ein Jahr später durften die Caller im "Ally Pally" ganze 708 Mal das berühmte "Onehundred-and-eighty" rufen. Im vergangenen Jahr war dies 657 Mal der Fall.

Sieben Mal 180! Anderson liefert Darts-Lehrstunde

Der "Flying Scotsman" Gary Anderson zeichnete sich mit starken 71 Maximal-Aufnahmen für die meisten 180er in einem Turnier (2017) verantwortlich. Der Schotte hält auch den Rekord für die meisten Maximums in einer Partie. 2017 gelang es ihm fantastische 22 Mal, drei Darts in der Triple-20 zu versenken.

Der jüngste Final-Teilnehmer:

Im Alter von gerade einmal 21 Jahren und 88 Tagen bestritt der Engländer Kirk Shepherd im Jahr 2008 sein erstes und bislang einziges WM-Finale. Shepherd verlor die Partie gegen Altmeister John Part mit 2:7 nach Sätzen.

Im zarten Alter von 21 Jahren und 88 Tagen stand Kirk Shepherd (l.) im Finale der WM 2008 © Getty Images

Rekordzahl an Fernsehzuschauern:

Bei der Darts-WM-Übertragung auf SPORT1 steigen die Zuschauerzahlen Jahr für Jahr. Das Finale der WM 2018 zwischen Rob Cross und Phil Taylor verfolgten im Durchschnitt 2,15 Millionen Zuschauer.