Gary Anderson hat sich an seinem 48. Geburtstag das schönste Geschenk selbst gemacht.

Der Weltmeister der der Jahre 2015 und 2016 gewann bei der Darts-WM 2019 das bis dato beste und spannendste Match gegen den Niederländer Jermaine Wattimena nach einem Darts-Krimi der Extraklasse mit 4:3. Den entscheidenden Satz sicherte sich der Schotte erst nach Zusatzlegs mit 5:3.

"The Machine Gun" startete furios und ballerte sich zum Gewinn von Satz eins. Der 30-Jährige feierte anschließend als hätte er gerade das Turnier gewonnen.

Davon ließ sich Anderson jedoch nicht beeindrucken und zog in Average und Doppel-Quote merklich an. Das Ergebnis: "The Flying Scotsman" führte mit 3:2 und viel deutete an ein schnelles Ende hin.

Anderson vergibt Matchdarts

Erst recht, als Anderson im sechsten Satz bei einer 2:1-Führung Matchdart hatte. Diesen vergab er jedoch, wie auch vier weitere, und musste den Ausgleich hinnehmen.

Der Niederländer spielte fortan groß auf und hatte seinerseits im entscheidenden Satz Matchdart. Statt in das Bulls Eye traf er jedoch nur die einfache Vier - und weiter ging die wilde Fahrt.

Anderson glückte das entscheidende Break zum 4:3. Mit eigenem Anwurf bewies er dann Nervenstärke und zog in das Achtelfinale ein.

Searle setzt Siegeszug fort

Ryan Searle genügte derweil gegen William O'Connor eine durchschnittliche Partie um ins Achtelfinale.

Der Engländer, der in der 2. Runde mit einem Sieg gegen Mensur Suljovic für eine große Überraschung gesorgt hatte, setzte sich nach Startschwierigkeiten doch noch klar mit 4:1 durch und marschiert weiter durch das Turnier.

Beide Spieler starteten zurückhaltend in die Partie. Vor allem Searle konnte nicht sofort an die starke Leistung aus seinem Spiel gegen Suljovic anknüpfen. Folglich holte sich O'Connor den ersten Satz.

Searle legte die offensichtliche Anfangsnervosität jedoch schnell ab. Den zweiten Satz sicherte er dank eines starken Drei-Dart-Averages von 111 Punkten. Während Searle in Folge immer treffsicherer auf die Doppel wurde, haderte O'Connor immer mehr mit seinem Spiel.

Searle mit starkem fünften Satz

Der dritte Satz ging noch über die volle Distanz, im vierten gab Searle nur ein Leg ab. Kurzen Prozess machte er dann im fünften Satz. Diesen, und dann auch die Partie, gewann er nach einem Treffer in die Doppel-4 mit 3:0.

Bei seiner ersten WM-Teilnahme steht Searle gleich in der Runde der letzten 16. In diesem muss er gegen den Gewinner der Partie Michael Smith gegen John Henderson an seinem Average arbeiten. Gegen O'Connor lag dieser bei dieser bei 90,17.

Die Spiele am Samstag im Überblick

Nachmittagssession

13.30 Uhr: Ryan Joyce - Alan Norris: 4:3

14.45 Uhr: Dave Chisnall - Kim Huybrechts 4:0

16 Uhr: Daryl Gurney - Jamie Lewis 3:4

Abendsession (JETZT LIVE im TV auf SPORT1)

20 Uhr: Ryan Searle - William O'Connor 1:4

21.15 Uhr: Gary Anderson - Jermaine Wattimena 3:4

22.30 Uhr: Michael van Gerwen - Max Hopp im LIVETICKER

