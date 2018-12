Michael van Gerwen war sich seiner Sache schon ganz sicher. Im niederländischen Fernsehen tippte der Darts-Dominator vor der WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) den Turnierverlauf durch und prophezeite für das Duell in der dritten Runde mit Max Hopp: "Das wird eine klare Sache, da komme ich weiter."

Am Samstagabend jedoch sind alle Vorhersagen Schall und Rauch - dann fordert Hopp den Weltranglistenersten im "größten Spiel" seiner Karriere heraus und will deutsche Darts-Geschichte schreiben (Darts, 3. Runde: Michael van Gerwen vs. Max Hopp, ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Noch nie gelang einem Deutschen bei der WM im Londoner Alexandra Palace der Einzug ins Achtelfinale. Das soll sich am Samstag ändern. "Ich muss von Anfang an da sein, ich muss ihn unter Druck setzen. Denn er geht mit dem Gedanken in die Partie: 'Ich bin die Nummer eins der Welt, ich habe keine Angst vor ihm.' Aber die habe ich auch nicht. Ich freue mich auf einen großen Kampf", sagte Hopp dem Portal Tungsten Tales.

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Hopp bleibt gelassen

Die Hürde ist zwar immens hoch: Zweimaliger Weltmeister, seit knapp fünf Jahren unangefochtene Nummer eins - der Niederländer van Gerwen ist im "Ally Pally" der große Favorit auf den Titel. Doch Hopp bleibt gelassen. "Ich werde da positiv reingehen, weil ich nichts zu verlieren habe", sagte er im SPORT1-Interview.

Das frühe Aufeinandertreffen in London mit "Mighty Mike" sieht der Idsteiner als Vorteil. "Ich glaube, wenn man van Gerwen schlagen kann, dann nur in den ersten Runden", meinte Hopp bei dartn.de. Gerade über kürzere Distanzen ist der Niederländer im ungeliebten Set-Modus der WM verwundbar, vier gewonnene Sätze reichen am Samstag schon für das Achtelfinale.

"Die Chance ist da, ich muss aber auch zu 100 Prozent da sein", sagte Hopp. Am besten so wie in seiner Auftaktpartie, als er den glücklosen Niederländer Danny Noppert mit erstaunlicher Reife und Nervenstärke glatt mit 3:0 von der Bühne fegte.

Darts-WM: So viele Teilnehmer wie noch nie

Erstmals treten bei der WM im Londoner Ally Pally 96 statt zuletzt 72 Spieler an, dadurch führt der Weg zur "Sid-Waddell-Trophy" nun über sieben Runden. Neu sind zudem auch zwei feste Startplätze für Frauen.

Der Kreis der Titelanwärter ist so groß wie schon lange nicht mehr. Vor allem, weil einige Topstars bereits frühzeitig ausgeschieden sind. So mussten Raymond van Barneveld, Peter Wright, Simon Whitlock und Mensur Suljovic bereits ihre Koffer packen.

ANZEIGE: Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es HIER

Michael van Gerwen gilt erwartungsgemäß als Titelfavorit. Vor dem Turnier wurde der zweimalige Weltmeister Gary Anderson als größter Herausforderer gehandelt. Mit ihren Major-Triumphen bewiesen in James Wade, Gerwyn Price und Daryl Gurney zuletzt weitere Spieler ihre Siegerqualitäten. Titelverteidiger Rob Cross überzeugte hingegen im Vorfeld der WM nicht.

Die drei anderen deutschen Teilnehmer, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic sind bereits ausgeschieden.

So können Sie die Darts-WM LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und im Youtube-Stream

LIVETICKER: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Holen Sie sich die SPORT1 Darts-App! Livestream, Turnierbaum, News, Videos & Liveticker - alles zur Darts-WM 2019

Spielplan der PDC Darts-WM 2019:

Samstag, 22. Dezember:

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

13.30 Uhr: Ryan Joyce - Alan Norris im LIVETICKER

14.45 Uhr: Dave Chisnall - Kim Huybrechts im LIVETICKER

16 Uhr: Daryl Gurney - Jamie Lewis im LIVETICKER

Abendsession (ab 20.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

20 Uhr: Ryan Searle - William O'Connor im LIVETICKER

21.15 Uhr: Gary Anderson - Jermaine Wattimena im LIVETICKER

22.30 Uhr: Michael van Gerwen - Max Hopp im LIVETICKER

(SERVICE: Hier zum kompletten Spielplan der Darts-WM 2019)