Nach heißen Tagen und spektakulären Duellen bei der Darts-WM im legendären "Ally Pally" hatten Spieler und Fans über Weihnachten Zeit, sich etwas zu erholen und neue Kräfte für den Endspurt zu sammeln. Denn ab jetzt geht es in die heiße Phase. (täglich LIVE im TV auf SPORT1)

Ab Donnerstag stehen die ersten Achtelfinalpartien auf dem Programm. Dazu werden noch die letzten Begegnungen der dritten Runde ausgespielt.

So trifft in der Nachmittagsession Junioren-Weltmeister Dimitri van den Bergh auf Luke Humphries und Michael "Bully Boy" Smith bekommt es mit John "Highlander" Henderson zu tun, der in der zweiten Runde Gabriel Clemens aus dem Turnier geworfen hatte.

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Am Abend bestreiteten Toni Alcinas und Benito van de Pas die letzte Partie der dritten Runde, bevor Gary Anderson Herausforderer Chris Dobey zum ersten Achtelfinal-Duell bittet. Anschließend trifft Michael van Gerwen auf Adrian Lewis.

Deutsche Teilnehmer sind im Alexandra Palace nicht mehr vertreten. Als letzter scheiterte Max Hopp in der dritten Runde an Superstar MvG.

Darts-WM: So viele Teilnehmer wie noch nie

Erstmals treten bei der WM im Londoner Ally Pally 96 statt zuletzt 72 Spieler an, dadurch führt der Weg zur "Sid-Waddell-Trophy" nun über sieben Runden. Neu sind zudem auch zwei feste Startplätze für Frauen.

Der Kreis der Titelanwärter ist so groß wie schon lange nicht mehr. Vor allem, weil einige Topstars bereits frühzeitig ausgeschieden sind. So mussten Raymond van Barneveld, Peter Wright, Simon Whitlock, Gerwyn Price und Mensur Suljovic bereits ihre Koffer packen.

ANZEIGE: Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es HIER

Michael van Gerwen gilt erwartungsgemäß als Titelfavorit. Vor dem Turnier wurde der zweimalige Weltmeister Gary Anderson als größter Herausforderer gehandelt. Titelverteidiger Rob Cross überzeugte hingegen im Vorfeld der WM nicht.

So können Sie die Darts-WM LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und im Youtube-Stream

LIVETICKER: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Holen Sie sich die SPORT1 Darts-App! Livestream, Turnierbaum, News, Videos & Liveticker - alles zur Darts-WM 2019

Spielplan der PDC Darts-WM 2019:

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

13.30 Uhr: Devon Petersen - Steve West im LIVETICKER

Ca. 14.45 Uhr: Dimitri Van den Bergh - Luke Humphries im LIVETICKER

Ca. 16 Uhr: Michael Smith - John Henderson im LIVETICKER

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

20 Uhr: Toni Alcinas - Benito van de Pas im LIVETICKER

Ca. 21.15 Uhr: Gary Anderson - Chris Dobey (Achtelfinale) im LIVETICKER

Ca. 22.30 Uhr: Michael van Gerwen - A. Lewis (Achtelfinale) im LIVETICKER

(SERVICE: Hier zum kompletten Spielplan der Darts-WM 2019)