Die Darts-WM (Täglich LIVE im TV auf SPORT1) hat SPORT1 bereits am ersten Turnierabend starke Quoten beschert.

In der Spitze verfolgten 600.000 Zuschauer die Session mit dem Sieg des englischen Weltmeisters Rob Cross und dem Erstrunden-Aus der deutschen WM-Hoffnung Martin Schindler im Free-TV. (SERVICE: Der Spielplan der Darts-WM)

Im Schnitt sahen 370.000 Zuschauer ab drei Jahren den WM-Auftakt. Die Marktanteile der Übertragung lagen bei den Gesamt-Zuschauern bei 1,6 Prozent und in der Kernzielgruppe der Männer (14-59 Jahre) bei 3,4 Prozent.

ANZEIGE: Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es HIER

SPORT1 präsentiert die Darts-WM in diesem Jahr mit der umfangreichsten Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Insgesamt stehen im Free-TV von der 1. Runde seit dem 13. Dezember bis zum Finale am 1. Januar über 110 Live-Stunden auf dem Programm.

Am Wochenende können sich die Fans auf die ersten Auftritte der Superstars Gary Anderson und Michael van Gerwen sowie des verbliebenen deutschen WM-Trios Max Hopp, Robert Marijanovic und Gabriel Clemens freuen.

Darüber hinaus zeigt SPORT1 regelmäßig ausführliche Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie einen Tag nach dem WM-Finale – damit können sich die Fans auf 21 Tage Darts-WM-Berichterstattung am Stück freuen.

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Die WM-Übertragungen auf den SPORT1 Plattformen begleitet Kommentator Basti Schwele zusammen mit Experte Gordon Shumway am Mikrofon. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann über das komplette Turnier Interviews und Eindrücke direkt aus dem "Ally Pally".