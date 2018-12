Darts-WM: Die Exoten des Turniers mit Frauen, Paul Lim, Labanauskas

Die Exoten der Darts-WM zum Durchklicken:

Die PDC-Darts-WM im Alexandra Palace in London steht in den Startlöchern (ab 13. Dezember täglich LIVE im TV auf SPORT1) steht in den Startlöchern.

Neben den Topfavoriten wie Michael van Gerwen oder Gary Anderson gibt es auch einige Teilnehmer, die aufgrund ihrer Geschichte oder ihrer Herkunft zu den Exoten des Turniers zählen. Durch die Aufstockung des Teilnehmerfelds nehmen erstmals 96 Spieler teil.

SPORT1 zeigt die größten Exoten der Darts-WM.

