Die Darts-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) im legendären "Ally Pally" steuert langsam aber sicher auf ihren Höhepunkt zu.

Bereits am Sonntag steht der Showdown auf dem Programm, auf den alle gewartet haben: Michael van Gerwen trifft im Halbfinal-Kracher auf Gary Anderson. Beide Mega-Stars hatten in ihren Viertelfinal-Duellen keinerlei Probleme.

"The Flying Scotsman" gab gegen Dave Chisnall nur zwei Sätze ab, MvG gönnte Überraschungsmann Ryan Joyce sogar nur einen Satzgewinn.

Für viele Experten gilt das Aufeinandertreffen der beiden Doppel-Weltmeister als das vorweggenommene Endspiel der Darts-WM. Ein 180er-Feuerwerk scheint jedenfalls garantiert.

"Anderson - van Gerwen wird ein Klassiker", ist auch SPORT1-Experte Rowby-John Rodriguez sicher. Sein Favorit: Anderson. "Er hat immer überzeugt, wenn er unter Druck stand", hält der Österreicher fest: "Er wird auch van Gerwen rausschmeißen."

Smith will ins Finale

Im zweiten Halbfinale trifft "Bully Boy" Michael Smith im englischen Duell auf WM-Debütant Nathan Aspinall. Die Nummer 73 der Welt setzte ihren sensationellen Lauf am Samstag gegen Brendan Dolan fort und fegte den Nordiren mit 5:1 von der Bühne.

Aber auch Geheimfavorit Smith verlor bei seinem 5:1-Viertelfinal-Erfolg gegen Luke Humphries, der in der Runde zuvor noch Titelverteidiger Rob Cross aus dem Wettbewerb geworfen hatte, keine Zeit.

"Im Halbfinale ist Schluss mit der Sensation", glaubt Rodriguez: "Das Finale wird Anderson gegen Smith sein." Der "Bully Boy" überzeugte ihn mit konstanten Leistungen, er attestiert ihm gute Titelchancen.

Trotz 170er-Finish: Humphries gegen Smith chancenlos

Darts-WM: So viele Teilnehmer wie noch nie

Erstmals treten bei der WM im Londoner Ally Pally 96 statt zuletzt 72 Spieler an, dadurch führt der Weg zur "Sid-Waddell-Trophy" nun über sieben Runden. Neu sind zudem auch zwei feste Startplätze für Frauen.

Der Kreis der Titelanwärter war bei der ersten WM ohne Darts-Legende Phil Taylor lange so groß wie nie. Vor allem, weil einige Topstars bereits frühzeitig ausgeschieden sind. So mussten Raymond van Barneveld, Peter Wright, Simon Whitlock, Gerwyn Price und Mensur Suljovic bereits in der zweiten Runde ihre Koffer packen.

Titelverteidiger Rob Cross flog genauso wie Mit-Favorit James Wade im Achtelfinale raus.

