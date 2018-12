Das lange Warten hat ein Ende: Am Donnerstag-Abend startet im legendären Alexandra Palace in London die Darts-Weltmeisterschaft 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1).

Und der Auftakt hat es in sich, denn gleich am ersten Abend spielen Titelverteidiger Rob Cross und Martin Schindler auf der größten Darts-Bühne der Welt. Mit Max Hopp, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic sind auch die drei weiteren deutschen Teilnehmer am ersten WM-Wochenende bereits im Einsatz.

SPORT1 hat alle Informationen rund um die PDC Darts-WM 2019.

Wer ist Titelverteidiger?

Bei der vergangenen WM setzte sich überraschend Rob Cross durch. Der Engländer schlug im Finale Darts-Legende Phil Taylor in dessen letztem Spiel der Karriere mit 7:2 und krönte sich bei seiner ersten Weltmeisterschaft direkt zum Champion. (SERVICE: Der Spielplan der Darts-WM)

Wie viel Preisgeld gibt es?

In diesem Jahr wird die PDC insgesamt 2,5 Millionen britische Pfund (etwa 2.815.000 Euro) an ihre Spieler ausschütten. Das sind 700.000 Pfund mehr als im Vorjahr. So darf sich der Sieger dieses Jahr über 500.000 Pfund freuen, während sich Vorjahressieger Cross mit 400.000 Pfund "begnügen" musste.

Der Zweitplatzierte streicht immerhin noch 200.000 Pfund ein. Die Hälfte davon erhalten die beiden Halbfinalisten, während sich die Spieler, die nicht über das Viertelfinale hinauskommen, mit 50.000 Pfund begnügen müssen.

Muss man in der ersten Runde seinen Koffer wieder packen, fährt man mit 7.500 Pfund nach Hause.

Natürlich gibt es aber auch Boni zu gewinnen, so etwa für ein perfektes Leg: Ein "Neun-Darter", also neun perfekte Darts in einem Leg in Folge, würde dem betreffenden Spieler 25.000 Pfund einbringen. Sollten dieses Kunststück allerdings mehrere Teilnehmer im Turnierverlauf schaffen, wird der Bonus zu gleichen Anteilen aufgeteilt.

Wann spielen die deutschen Teilnehmer?

Mit 96 Teilnehmern ist das Teilnehmerfeld so groß wie nie zuvor bei der Darts-WM. Neben zwei Frauen treten auch vier deutsche Spieler im Alexandra Palace ans Oche. Den Anfang macht Martin Schindler, der am Abend (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in der zweiten WM-Partie gegen Cody Harris um den Einzug in die zweite Runde kämpft.

"Ich achte wirklich nicht auf meinen Gegner. Es geht mir um mein eigenes Spiel und was ich davon abrufen kann. Ich freue mich riesig drauf und bin sehr motiviert", sagte der Strausberger kürzlich im SPORT1-Interview.

Sollte Schindler sein Auftaktmatch gewinnen, wäre er bereits wieder am Freitag in Runde zwei (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) gegen den Waliser Jamie Lewis im Einsatz. Am Samstag (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) startet der 38 Jahre alte Freudenstädter Robert Marijanovic als zweiter deutscher Teilnehmer in die Darts-WM.

Er misst sich mit Richard North und hat ein klares Ziel: "Ich will mich nicht blamieren und ein ordentliches Spiel abliefern. Zielsetzung ist natürlich, am 21. Dezember in der zweiten Runde gegen Steve West zu spielen."

Die größte Erfahrung unter allen deutschen Teilnehmern besitzt Max Hopp. Der "Maximiser" tritt bereits zum fünften Mal im "Ally Pally" an und ist als Nummer 32 der PDC Order of Merit (Weltrangliste im Darts) bereits für die zweite Runde gesetzt. Hopp bestreitet ebenfalls am Samstag (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) seine Zweitrunden-Partie. Er trifft auf Danny Noppert oder Royden Lam. Sollte er gewinnen, kommt es in Runde drei wohl zum Kracher-Duell gegen Michael van Gerwen.

Anders als Hopp bestreitet Gabriel Clemens am Sonntag (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) seine erste WM-Partie überhaupt. Der 25-Jährige bekommt es mit dem Engländer Aden Kirk zu tun.

Wer spielt am ersten Tag?

Die WM im Alexandra Palace (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird von Jeffrey de Zwaan und Nitin Kumar eröffnet. Im Anschluss bestreitet Martin Schindler gegen Cody Harris seine Erstrunden-Partie. In der dritten Erstrunden-Partie des Abends bekommt es Jan Dekker mit Lisa Ashton zu tun.

Abschließend trifft Weltmeister Rob Cross auf den Sieger der Partie zwischen de Zwaan und Kumar. Der Sieger dieses Matches steht als erster Spieler überhaupt in der dritten Runde.

Die Partien im Überblick:

Jeffrey de Zwaan - Nitin Kumar

Martin Schindler - Cody Harris

Jan Dekker - Lisa Ashton

Rob Cross - De Zwaan/Kumar (Runde 2)

Wer sind die Favoriten?

Der Kreis der Titelanwärter ist so groß wie schon lange nicht mehr. Auch in diesem Jahr führt der Weg zum Titel zwar nur über Michael van Gerwen, doch der Weltranglistenerste hat seine absolute Dominanz der letzten Jahre verloren und zuletzt ungewohnte Schwächen gezeigt.

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson befindet sich indes in Topform und gilt als größter Herausforderer. Mit ihren Major-Triumphen bewiesen in James Wade, Gerwyn Price und Daryl Gurney zuletzt auch Spieler aus der zweiten Reihe ihre Siegerqualitäten.

Titelverteidiger Cross überzeugte hingegen im Vorfeld der WM nicht. (SERVICE: Das Darts-Vokabular)

Wie überträgt SPORT1 die WM?

SPORT1 präsentiert die Darts-WM in diesem Jahr mit der umfangreichsten Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Insgesamt stehen im Free-TV von der 1. Runde ab dem 13. Dezember bis zum Finale am 1. Januar über 110 Live-Stunden auf dem Programm.

Außerdem zeigt SPORT1 regelmäßig ausführliche Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie einen Tag nach dem WM-Finale – damit können sich die Fans auf 21 Tage Darts-WM-Berichterstattung am Stück freuen.

Die WM-Übertragungen auf den SPORT1-Plattformen begleitet Kommentator Basti Schwele zusammen mit Experte Gordon Shumway am Mikrofon. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann über das komplette Turnier Interviews und Eindrücke direkt aus dem "Ally Pally".

Auch auf den digitalen Plattformen bildet SPORT1 die Darts-WM umfangreich ab.

Alle WM-Sessions werden im kostenlosen Livestream auf dem Youtube-Kanal von SPORT1 mit deutschem Kommentar übertragen, dazu gibt es ausgewählte Livestreams auf SPORT1.de zu sehen.