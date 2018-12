Die 26. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) hat begonnen.

Zum zwölften Mal findet das Turnier im Londoner Alexandra Palace statt, der Weltmeister wird im Finale am 1. Januar 2019 gekürt (täglich LIVE im TV auf SPORT1).

Da das Endspiel traditionell im neuen Jahr ausgetragen wird, darf sich der Sieger "Darts-Weltmeister 2019" nennen.

Darts-WM: So viele Teilnehmer wie noch nie

Erstmals treten dabei 96 statt zuletzt 72 Spieler bei der WM an, dadurch führt der Weg zur "Sid-Waddell-Trophy" nun über sieben Runden. Neu sind zudem auch zwei feste Startplätze für Frauen.

Der Kreis der Titelanwärter ist so groß wie schon lange nicht mehr. Auch in diesem Jahr führt der Weg zum Titel zwar über Michael van Gerwen, doch der Weltranglistenerste hat seine absolute Dominanz der letzten Jahre verloren und zuletzt ungewohnte Schwächen gezeigt. (SERVICE: Der Spielplan der Darts-WM)

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson befindet sich indes in Topform und gilt als größter Herausforderer. Mit ihren Major-Triumphen bewiesen in James Wade, Gerwyn Price und Daryl Gurney zuletzt weitere Spieler ihre Siegerqualitäten. Titelverteidiger Cross überzeugte hingegen im Vorfeld der WM nicht.

Erstmals starten vier deutsche Spieler

Der Darts-Sport boomt in Deutschland, das zeigt sich auch im "Ally Pally": Erstmals sind in London vier deutsche Spieler am Start - und endlich soll einer davon auch in die dritte Runde einziehen. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Max Hopp.

Dem Idsteiner, der als Nummer 32 der Welt zum ersten Mal gesetzt ist und in der ersten Runde ein Freilos genießt, droht aber bereits in Runde drei ein Duell mit dem Weltranglistenersten van Gerwen. Und schon zuvor könnte es gegen den Niederländer Danny Noppert knifflig werden.

Auf Robert Marijanovic und WM-Debütant Gabriel Clemens warten zum Auftakt machbare Aufgaben. Der vierte Deutsche im Bunde, Martin Schindler, ist bereits ausgeschieden. Er scheiterte in Runde eins an Cody Harris aus Neuseeland.

Spielplan der Darts-WM 2019:

Tag 2:

13.30 Uhr: Michael Barnard - Jose de Sousa im LIVETICKER

Ca. 14.30 Uhr: Alan Tabern - Raymond Smith im LIVETICKER

Ca. 15.30 Uhr: Paul Nicholson - Kevin Burness im LIVETICKER

Ca. 16.30 Uhr: Jamie Lewis - Cody Harris im LIVETICKER

20 Uhr: Danny Noppert - Ting Chi Royden Lam im LIVETICKER

Ca. 21 Uhr: Simon Stevenson - Ted Evetts im LIVETICKER

Ca. 22 Uhr: Chris Dobey - Boris Koltsov im LIVETICKER

Ca. 23 Uhr: Gary Anderson - Nicholson/Burness im LIVETICKER

