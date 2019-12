Seit 1994 trägt die Professional Darts Corporation (PDC) eine Darts-WM aus, die die wichtigste Weltmeisterschaft der Sportart ist.

Von 1994 bis 2007 fand die PDC-WM in der Circus Tavern in Purfleet statt, bis sie 2008 in den bereits jetzt schon legendäre Alexandra Palace im Londoner Stadtbezirk Haringey umzog.

Rekordweltmeister ist mit 14 Titeln Phil Taylor. Die Dartslegende hat mit 19 Finals auch die meisten Endspielteilnahmen der PDC-Geschichte. Der erste Titelträger war 1994 Dennis Priestley, der Taylor bezwang. Seine vier weiteren Endspiele verlor er allesamt - gegen "The Power" Taylor. (Spielplan der Darts-WM 2020)

Der Kanadier John Part war der erste nicht-englische Spieler, der im Finale stand (2001) und den Titel gewann (2003, 2008).

Die Darts-Weltmeister der PDC im Überblick:

1994 Dennis Priestley 6:1 Phil Taylor

1995 Phil Taylor 6:2 Rod Harrington

1996 Phil Taylor 6:4 Dennis Priestley

1997 Phil Taylor 6:3 Dennis Priestley

1998 Phil Taylor 6:0 Dennis Priestley

1999 Phil Taylor 6:2 Peter Manley

2000 Phil Taylor 7:3 Dennis Priestley

2001 Phil Taylor 7:0 John Part

2002 Phil Taylor 7:0 Peter Manley

2003 John Part 7:6 Phil Taylor

2004 Phil Taylor 7:6 Kevin Painter

2005 Phil Taylor 7:4 Mark Dudbridge

2006 Phil Taylor 7:0 Peter Manley

2007 R. van Barneveld 7:6 Phil Taylor

2008 John Part 7:2 Kirk Shepherd

2009 Phil Taylor 7:1 R. van Barneveld

2010 Phil Taylor 7:3 Simon Whitlock

2011 Adrian Lewis 7:5 Gary Anderson

2012 Adrian Lewis 7:3 Andy Hamilton

2013 Phil Taylor 7:4 M. van Gerwen

2014 M. van Gerwen 7:4 Peter Wright

2015 Gary Anderson 7:6 Phil Taylor

2016 Gary Anderson 7:5 Adrian Lewis

2017 M. van Gerwen 7:3 Gary Anderson

2018 Rob Cross 7:2 Phil Taylor

2019 M. van Gerwen 7:3 Michael Smith