Der Ally Pally öffnet seine Tore für den fünften Tag der Darts-WM 2020!

Die WM ist derzeit ein Turnier der Überraschungen. In den vergangenen Tagen mussten sich einige Favoriten wie Michael Smith, Ian White oder Rob Cross verabschieden - und dennoch elektrisiert das größte Darts-Event der Welt große Massen.

Der heutige Tag ist bunt gemischt und hat mit einer Nachmittagssession und einer Abendssession ein prall gefülltes Programm.

Anzeige

Lerchbacher kämpft um Runde drei

Am Nachmittag werden zunächst drei Erstrundenmatches ausgespielt. Der Brite Ryan Searle eröffnet den Tag mit dem Duell gegen den Australier Robbie King. Es folgt der Spanier Cristo Reyes, der sich mit dem Philippiner Lourence Ilagan messen muss.

Danach steigt der Puls der Österreicher: Zunächst will es der Wiener Rowby Rodriguez seinem Landsmann Zoran Lerchbacher nachmachen und in die nächste Runde einziehen. Sein Gegner ist Noel Malicdem.

Anschließend betritt Lerchbacher selbst den Ally Pally. Der Österreicher hatte bereits in Runde eins Jamie Hughes in einem echten Krimi ausgeschalten und will nun gegen den Polen Krzysztof Ratajski erstmals in die dritte Runde bei der Darts-WM einziehen.

Darts-WM: Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher ab 15.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV, Livestream und auf YouTube

Nimmt de Zwaan Rache für das Barney-Aus?

Die Abendsession beginnt mit Boris Koltsov aus Russland gegen Lokalmatador Ritchie Edhouse, danach greift der Portugiese Jose De Sousa gegen den Australier Damon Heta zu den Pfeilen, gefolgt von Englands Nachwuchshoffnung Ted Evetts, der mit der Dartsspielerin Fallon Sherrock eine schwere Auftakthürde zu meistern hat.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Finalisiert wird der fünfte Tag der Darts-WM mit dem Duell Jeffrey de Zwaan gegen van-Barneveld-Bezwinger Darin Young. Der US-Boy hatte Altmeister "Barney" durch seinen Erstrundensieg in die Darts-Rente geschickt.

Kann "The Black Cobra" de Zwaan seinen Landsmann rächen und "Big Daddy" Young nach Hause schicken - oder gelingt dem US-Amerikaner die nächste Überraschung?

Darts-WM: Jeffrey de Zwaan - Darin Young ab 22 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

So können Sie die Darts-WM 2020 LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, YouTube und DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App