Bevor es bei der Darts-WM in die entscheidende Phase geht, haben sich mal wieder alle deutschen Spieler verabschiedet. Nach Gabriel Clemens (1. Runde) sind in Runde drei auch Max Hopp und Nico Kurz ausgeschieden. Doch das ist kein Grund für die Fans, nicht mehr mitzufiebern. SPORT1 stellt Ihnen ein paar Stars vor, denen Sie in der heißen Phase nun die Daumen drücken könnten

© SPORT1/Getty Images/PDC