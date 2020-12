Deutscher Samstag bei der Darts-WM! Am fünften Turniertag spielen gleich zwei Deutsche um den Einzug in die nächste Runde. Außerdem startet die Nummer eins der Welt in das Turnier. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

In der Session am Samstagnachmittag, die SPORT1 ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTRAM überträgt, stehen drei Erstrundenpartien an. Mit dem Belgier Kim Huybrechts, der auf Weltranglistenplatz 39 steht, ist ein großer Name dabei. Das letzte Spiel des Nachmittags ist aus deutscher Sicht interessant.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Max Hopp geht in die zweite Runde

Denn Max Hopp bestreitet sein Zweitrundenmatch. Sein Gegner ist der Engländer Merwyn King.

Der "Maximiser" hat sein Erstrundenmatch am Mittwoch souverän gewonnen. Mit 3:0 schickte er den Australier Gordon Mathers nach Hause, obwohl dieser immer wieder mit kleinen Psycho-Tricks versucht hat, den 24-Jährigen aus dem Rhythmus zu bringen.

Mit King wartet auf Hopp aber ein anderes Kaliber. Der 54-Jährige steht auf Weltranglistenplatz 19 und damit fast doppelt so gut wie Hopp. Der Rechtshänder stand bereits in etlichen Major-Finals und bringt jede Menge Erfahrung auf der großen Bühne mit.

Bei den Players Championship Finals, dem letzten Turnier vor der WM, schaffte es King ebenfalls ins Finale. Dort unterlag er Michael van Gerwen denkbar knapp mit 10:11.

Ein starker Gegner also. Doch Hopp hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ihn schlagen kann. Bei der Weltmeisterschaft 2015 warf er King bereits in der ersten Runde mit 3:2 aus dem Turnier.

Nico Kurz und Michael van Gerwen starten in das Turnier

In der Abendsession, die SPORT1 ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM überträgt, geht es dann direkt mit der nächsten deutschen Darts-Hoffnung weiter. Im ersten Spiel des Abends spielt Nico Kurz gegen Andy Hamilton.

Kurz sorgte bei der letztjährigen WM für Aufsehen, indem er James Wilson und Joe Cullen überraschend aus dem Weg räumte. In Runde drei war dann in einem engen Match gegen Luke Humphries Schluss. Aber Kurz hatte sich beeindruckend auf der großen Bühne präsentiert.

Dieses Jahr trifft er gleich in der ersten Runde auf einen namhaften Gegner, der aber seine besten Jahre bereits hinter sich hat. Hamilton stand 2012 im Finale der Weltmeisterschaft. Außerdem erreichte er noch zwei weitere Major-Finals. Jedoch ist er seit sechs Jahren bei keinem Major mehr über die 4. Runde hinausgekommen.

Nach Nico Kurz startet mit Deta Hedman die nächste Frau ins Turnier. Im letzten Spiel der Abendsession betritt der größte Star der Dartszene die Bühne. Van Gerwen steigt in Runde zwei gegen den Schotten Ryan Murray ein.

MvG hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Lediglich zwei Major-Titel gelangen dem Weltranglistenersten, die schlechteste Ausbeute seit sieben Jahren. Er gewann zwar das letzte Turnier vor der WM, doch wie gut die Form von "Mighty Mike" wirklich ist, wird sich erst im Laufe der Turniers zeigen.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Samstag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Steve Lennon (Irland) - Daniel Larsson (Schweden)

Scott Waites (England) - Matt Campbell (Kanada)

Kim Huybrechts (Belgien) - Di Zhuang (China)

2. Runde:

Merwyn King (England) - Max Hopp (Deutschland)

(Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Andy Hamilton (England) - Nico Kurz (Deutschland)

Andy Boulton (England) - Deta Hedman (England)

Damon Heta (Australien) - Danny Baggish (USA)

2. Runde:

Michael van Gerwen (Niederlande) - Ryan Murray (Schottland)

So können Sie die Darts-WM am Samstag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker