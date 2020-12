Ein Happy End im Ally Pally war ihr trotz eines furiosen Auftritts nicht vergönnt: (Darts-WM seit 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Lisa Ashton hat in London nach einem regelrechten Thriller ihren Traum und die Überraschung nur hauchdünn verpasst, nach Fallon Sherrock als zweite weibliche Teilnehmerin bei einer PDC-Darts-WM ein Match zu gewinnen.

Im Duell mit ihrem 23 Jahre jüngeren Landsmann Adam Hunt unterlag die 50-jährige Engländerin nach einer starken wie couragierten Leistung mit 2:3, ließ sich damit auch das Zweitrunden-Kräftemessen am Freitag mit Jamie Hughes entgehen. (SERVICE: Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Dabei hatte Ashton bei ihrer zweiten Turnier-Teilnahme einen furiosen Start hingelegt, mit ihren pinken Pfeilen unbeeindruckt von einem zwischenzeitlichen 106er-Drei-Darts-Averages ihres Widersachers (gegenüber eigenen 96) den ersten Satz noch eingetütet dank eines glänzenden 70er-Finishs (6, 14, Bullseye).

"Als ich das erste Mal hierherkam, hatte ich noch keine WM-Erfahrung, nun bin ich wesentlich besser vorbereitet", hatte "die Rose aus Lancashire" unmittelbar vor ihrer Partie im SPORT1-Interview erklärt - zumal sie bei bei den bisherigen Aufeinandertreffen auf der Tour gegen Hunt die Oberhand behalten hatte. "Fallon Sherrock war und ist für mich Inspiration", ergänzte Ashton.

Hunt kontert starken Ashton-Start

Diesmal hatte "The Hunter" in den entscheidenden Situationen die Nase vorn und am Ende auch Fortuna auf seiner Seite, konterte bereits im zweiten Durchgang mit zwei Breaks und einer Checkout-Quote von gut 45 Prozent.

Mehr noch: Hunt hielt seine Scoring-Performance, nicht zuletzt angesichts vier 180er. (alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Eine Schwächephase im dritten Satz, in dem beide Profis jeweils ein Break kassierten, überstand der Mann aus Chester-le-Street ebenso unbeschadet, um dann im Modus "First to 3" indes doch noch mal zittern zu müssen, nachdem Ashton den 2:2-Satz-Ausgleich geschafft hatte. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Ashton gegen Hunt wird zum Thriller

So geriet die Auseinandersetzung am Ende zu einem Krimi - mit dem glücklicheren Ende für Hunt: Weil Ashton gleich drei Pfeile auf die Doppel-8 ausließ, gab es für Hunt die Chance, mit einem 120er-Rest den Deckel drauf zu machen - was der auch tat (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Zuvor hatte bereits Callan Rydz gegen James Bailey mit einem 3:1-Sieg den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. (Den kompletten Zeitplan der Darts-WM 2021 mit allen Infos gibt es hier)

