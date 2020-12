Ein Jahr hat die Darts-Fangemeinde auf dieses Turnier gewartet. Am Dienstag fällt nun endlich der Startschuss für die Darts-WM 2021. Das Turnier findet im traditionsreichen Ally Pally statt - und das sogar mit Live-Publikum. (Darts-WM ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Darts-WM 2021: Peter Wright macht den Auftakt

Peter "Snakebite" Wright geht als Titelverteidiger ins Rennen und macht im letzten Spiel der Abendsession den Auftakt. Er trifft auf den Sieger der Partie zwischen dem routinierten Engländer Steve West und dem 25 Jahre alten WM-Debütanten Amit Gilitwala aus Indien.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 zum Ausdrucken herunterladen

Für Wright sollte diese Aufgabe eigentlich locker zu meistern sein. Doch im vergangenen Jahr stand der 50-Jährige gegen den krassen Außenseiter Noel Malicdem von den Philippinen kurz vor dem Aus. Wright ist also gewarnt.

Steve Beaton absolviert 30. Darts-WM

Am ersten Turniertag trifft zudem Steve Beaton, der "Bronzed Adonis", auf den Brasilianer Diogo Portela. Beaton ist eine Darts-Institution. 1996 gewann er die WM des Verbandes BDO. In diesem Jahr bestreitet er seine 30. Weltmeisterschaft. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Damit übertrifft Beaton sogar die bisherige Bestmarke von Phil Taylor. Der Rekordweltmeister hatte 29 Mal an Titelkämpfen teilgenommen.

Außerdem duellieren sich Jeff Smith aus Kanada und Keane Berry. Der Ire ist gerade einmal 18 Jahre alt. Er nimmt zum zweiten Mal an der WM teil.

Darts-WM 2021 - Die Partien des ersten Tages:

15.12.2020 ab 19:00 Uhr:

Steve West (ENG) vs. Amit Gilitwala (IND)

Steve Beaton (ENG) vs. Diogo Portela (JAM)

Jeff Smith (ENG) vs. Keane Berry (IRL)

Peter Wright (SCO) vs. West / Gilitwala (ENG / IND)

So können Sie den 1. Tag der Darts-WM 2021 LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker