Die Darts-WM im Londoner Ally Pally geht in die heiße Phase. (Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Darts WM 2021: Die Nachmittagssession live bei SPORT1

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Am Neujahrstag stehen im Alexandra Palace alle vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Gleich in der ersten Begegnung der Nachmittagssession tritt Clemens-Schreck Krzysztof Ratajski an das Oche.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Anzeige

Im Achtelfinale hatte der Pole dem Deutschen Gabriel Clemens die wohl bitterste Niederlage seine Karriere zugefügt. Im letzten Leg des entscheidenden Satzes vergab der German Giant sieben Matchdarts, ehe Ratajski zuschlagen und sich das Ticket für die Runde der letzten Acht sichern konnte.

Darts WM 2021: Ratajski trifft auf Bunting

Dort bekommt er es nun mit dem Briten Stephen Bunting zu tun, der zuvor seinen Landsmann Ryan Searle aus dem Turnier geworfen hatte.

Neben Ratajski betritt am Nachmittag auch Gary Anderson die Bühne. Der zweimalige Weltmeister bekommt es im Kampf um das Halbfinale mit einer der größten Überraschungen des Turniers, dem Auberginen-König Dirk van Duijvenbode zu tun.

Der "Flying Scotsman" zeigte bei seinen bisherigen Auftritten solide Leistungen, machte aber vor allem mit Aussagen abseits des sportlichen Geschehens auf sich aufmerksam. So griff er unter anderem seinen Kollegen Mensur Suljovic und Ex-Profi Wayne Mardle scharf an.

Gegen "Aubergenius" muss sich Anderson nun wieder auf sein Können am Board konzentrieren.

Darts Weltmeisterschaft: Price und MvG am Abend

Spannende Begegnungen bietet auch die Abendsession. In der ersten Partie kämpft der walisische "Iceman" Gerwyn Price gegen Daryl Gurney um ein Ticket für das Halbfinale. Price, der in den vergangenen Jahren viele Erfolge feiern konnte, konnte noch bei keiner WM-Teilnahme richtig überzeugen.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Nun hat sich der 35-Jährige fest vorgenommen, endlich auch beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres groß abzuräumen. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Den Abend beschließen werden im Anschluss Michael van Gerwen und sein Kontrahent Dave Chisnall. Superstar MvG hatte in seinem Achtelfinale gegen Joe Cullen bereits mit 1:3 in Rückstand gelegen, ehe er ein Mega-Comeback startete, und die Partie noch mit 4:3 für sich entscheiden konnte.

Darts WM 2021: Die Abendsession ab 19 Uhr live bei SPORT1

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Darts WM: Die Partien im Viertelfinale der am Freitag den 01.01. (alle Best of 9 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Krzysztof Ratajski (Polen) - Stephen Bunting (Großbritannien)

Gary Anderson (Schottland) - Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

Abendsession ab 19 Uhr:

Gerwyn Price (Wales) - Daryl Gurney (Nordirland)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Dave Chisnall (Großbritannien)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

So können Sie die Darts-WM heute LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf YouTube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker

Liveticker Übersicht: Alle Darts Liveticker von Heute