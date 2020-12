Der englische Dartsprofi James Wade hat bei der Weltmeisterschaft als erster Spieler seit knapp fünf Jahren ein perfektes Spiel hingelegt. Dem 37-Jährigen gelang in der dritten Runde bei der 2:4-Niederlage gegen seinen Landsmann Stephen Bunting ein Neun-Darter, er beendete also ein 501er-Spiel mit der niedrigsten möglichen Anzahl an Würfen.

Der bis dahin letzte Neun-Darter war dem Schotten und späteren Weltmeister Gary Anderson im Halbfinale der WM 2016 gelungen. Wades perfektes Spiel war das zehnte der WM-Geschichte.

Eine Prämie erhielt Wade für sein Kunststück allerdings nicht, da die Professional Darts Corporation (PDC) erst ein Preisgeld von 100.000 Pfund ausschüttet, wenn einem Profi zwei Neun-Darter bei der WM gelingen.