Der Auftakt der Darts-WM in London hat bei den TV-Zuschauern Anklang gefunden. Den ersten Spieltag am Dienstag im Ally Pally verfolgten im Schnitt 360.000 Zuschauer bei Sport1. Beim Auftaktsieg von Titelverteidiger Peter Wright sahen in der Spitze sogar 620.000 Fans zu. Der Spartensender erzielte in der Kernzielgruppe der männlichen Zuschauer von 14 bis 59 Jahren einen Marktanteil von 2,3 Prozent.