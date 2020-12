Am 15. Dezember ist es wieder soweit, dann startet im Londoner Ally Pally die Darts-WM (Darts-WM ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Als einer von drei Deutschen ist dabei Max Hopp am Start. Als ungesetzter Spieler bekommt er es in der ersten Runde mit dem Australier Gordon Mathers zu tun. Ein Spieler, den der Maximiser auf keinen Fall unterschätzen will. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

"Einen Gordon Mathers, der schon bei der WM war, und der unter anderem gegen Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen bei World Series Events Down Under in Australien gespielt hat, werde ich auf keinen Fall unterschätzen", erklärte der 24-Jährige im Interview mit SPORT1.

"Ich werde alles geben und sollte es zum Zweitrundenduell mit Mervyn King kommen, ist er ein Gegner, den ich gut kenne und bei dem ich mich natürlich gerne an 2015 zurück erinnere", so Hopp weiter. (So läuft die Darts-WM bei SPORT1)

Damals hatte Hopp bei der Darts-WM bereits in der ersten Runde gegen King gespielt, nach Sätzen 3:2 gewonnen und insgesamt zehnmal die Höchstpunktzahl 180 geworfen. Zudem beendete er das entscheidende Leg mit einem 161er-Bull-Finish.