Bei der PDC Darts-WM 2021 steht das große Finale an (Darts-WM 2021: Das Finale mit Countdown ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Wochenlang flogen die Pfeile, jetzt geht es um alles. Im Endspiel des Megaevents stehen sich Gary Anderson und Gerwyn Price im Alexandra Palace gegenüber. Ein ehemaliger Weltmeister gegen einen ehemaligen Rugby-Spieler - und vor allem ein Duell mit Vorgeschichte.

Vor zwei Jahren trafen der Schotte und der Waliser schon einmal in einem Finale aufeinander. Beim Brand Slam of Darts setzte sich Price damals sensationell gegen Anderson durch. Und das, obwohl er die anwesenden Fans massiv gegen sich aufgebracht hatte. Immer wieder jubelte er bei gelungen Würfen provokant vor seinem Widersacher und rempelte ihn schließlich sogar an.

Und Anderson ließ sich von dem Iceman tatsächlich aus dem Konzept bringen und verspielte eine 11:8-Führung noch. Nach der Partie setzte Price dem ganzen noch die Krone auf und verweigerte seinem geschlagenen Kontrahenten den Handschlag.

Beim Sieger-Interview verhöhnte ihn Price auch noch. "Ich wusste, dass Gary Anderson unter dem Druck zusammenbricht. Und so ist es auch gekommen", sagte der Sieger. "Pech für ihn. Er jammert immer, dabei soll er sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren."

Nun hat Anderson also die Chance auf die Revenge. Vor dem Endspiel betonte er jedoch, kühlen Kopf bewahren zu wollen. "Ich denke, dass ich gegen Gerwyn besser spielen muss, aber ich werde einfach meine Darts spielen und er seine. Ich werde ruhig sein und er wird laut sein und wir werden sehen, wie es läuft."

Auf dem Weg ins Finale hatte sich der zweimalige Weltmeister gegen Dave Chisnall durchgesetzt, der zuvor mit Michael van Gerwen einen der Topfavoriten aus dem Turnier geworfen hatte. Der "Flying Scotsman" wies dabei eine schwache Doppelquote von 36,67 Prozent auf. Weil sein Gegner aber auch nicht in Höchstform war, kam er dennoch zu einem klaren 6:3-Erfolg. Price hatte sich das Final-Ticket mit einem 6:4 über Stephen Bunting gesichert.

Darts WM: Das Finale am 3. Januar (best of 13 Sets):

ab 20.30 Uhr:

Gary Anderson (Schottland) - Gerwyn Price (Wales)

