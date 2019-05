In der Premier League Darts 2019 steht am Donnerstag der große Showdown an. (Darts Premier League, Playoffs LIVE ab 20.00 Uhr im Stream und ab 22.30 Uhr im TV)

In den Playoffs in der Londoner O2 Arena kämpfen die vier besten Teilnehmer der 16 Spieltage zuvor um den prestigeträchtigen Titel sowie um gut 280.000 Euro für den Gewinner.

Weltmeister Michael van Gerwen, Rob Cross, James Wade und Daryl Gurney sind die vier Halbfinalisten. (Service: Der Spielplan der Darts Premier League)

MvG im Halbfinale gegen Gurney

Titelverteidiger MVG bekommt es in der 15. Ausgabe des Turniers im ersten Halbfinale mit Gurney zu tun (Michael van Gerwen - Daryl Gurney, ab 20.15 Uhr im LIVETICKER).

Im Anschluss trifft Cross im rein englischen Duell auf Wade (Rob Cross - James Wade, ab 21.15 Uhr im LIVETICKER). Später am Abend folgt das große Finale.

Topfavorit ist einmal mehr MvG, der in der Premier League in diesem Jahr jedoch bereits zweimal das Nachsehen gegen den Nordiren Gurney hatte – in Berlin und in Manchester (5:7 und 5:8).

"Daryl hat gegen mich bei den letzten beiden Duellen in der Premier League wirklich gut gespielt, aber ich bin immer zuversichtlich", sagte der Niederländer, der am letzten Spieltag Cross die Tabellenführung abknöpfte, in dieser Saison aber ungewohnte Schwächen zeigte. (Service: Die Tabelle der Darts Premier League)

"Es gibt Verbesserungspotenzial"

"Ich weiß, dass ich es besser kann als in dieser Saison, es gibt Verbesserungspotenzial. Ich habe es in ein paar Spielen schleifen lassen", erklärte der 30-Jährige, der bereits viermal den Titel in der Premier League einfahren konnte, zuletzt dreimal in Folge.

"Es wäre phänomenal, zum fünften Mal in der Premier League zu triumphieren", fügte MvG hinzu. "Es ist immer ein besonderer Abend in den Playoffs."

Der Niederländer ist Phil Taylor auf den Fersen, die englische Darts-Legende ist mit sechs Titeln Rekordsieger der Premier League Darts.

Cross in London gegen Wade

Cross hat es unterdessen auch bei seiner zweiten Teilnahme ins Finalturnier der Turnierserie geschafft. Der Weltmeister von 2018 unterlag im Halbfinale des Vorjahres van Gerwen mit 6:10, diesmal will Cross den Einzug ins Endspiel perfekt machen.

Sein erfahrener Landsmann Wade hat bereits einen Premier-League-Sieg auf dem Konto und würde nur allzu gerne den großen Erfolg von 2009 wiederholen.

