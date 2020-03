Die PDC hat zwei weitere Spieltage der unibet Darts Premier League aufgrund des Coronavirus verschoben. Es handelt sich um die Abende in Belfast (2. April) und Sheffield (9. April). Das teilte der Darts-Verband am Dienstag mit.

Das Event in der FlyDSA Arena in Sheffield ist nun am Donnerstag, dem 2. Juli, terminiert. Auf wann die PDC die Matches in Belfast verschiebt, steht noch nicht fest. (SPORT1 zeigt alle Spieltage der unibet Darts Premier League LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die PDC behält sich weitere Änderungen vor, je nachdem wie sich die Lage um den Virus weiter entwickelt.

Die Premier-League-Veranstaltungen in Rotterdam wurden bereits auf den 9. September verschoben. Das Event in Newcastle will die PDC am 1. Oktober stattfinden lassen.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Was passiert mit den Tickets? Die PDC versichert: Karten, die für die ursprünglich geplanten Abende gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Fans, die an den neuen Terminen nicht dabei sein können, haben an ihrem Kaufort Anspruch auf Rückerstattung.

