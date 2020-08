Michael van Gerwen hat am 7. Spieltag der Unibet Premier League Darts einen klaren Sieg gegen Rob Cross gefeiert.

Mit 7:2 demontierte der dreifache Weltmeister seinen Kontrahenten beim Restart des nach Milton Keynes verlegten Wettbewerbs regelrecht, heimste mit seinem fünften Sieg den zehnten Punkt ein und sicherte sich vorerst die Tabellenführung. Sowohl beim 3-Dart-Average (103,37/89,48) als auch bei den geworfenen 180ern (3/0) hatte "Mighty Mike" klar die Nase vorne.

Allerdings offenbarte der Niederländer, der nach der langen Corona-Pause noch nicht ganz zu seiner Form gefunden hat, auch erneut kleinere Schwächen. Auf die Doppel ließ van Gerwen mehrere Chancen liegen - nur sieben von 19 Versuchen waren von Erfolg gekrönt.

"Nach dem Match Worldplay ist das ein großer Schritt nach vorne für mich. Ich habe in den Wochen nach dem World Matchplay viel Zeit investiert, um wieder Routine zu bekommen. Au die Doppel war es noch nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich kann darauf in den nächsten Tagen aufbauen", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel bei Sky Sports.

Für die kommenden Spieltage hatte van Gerwen auch bereits eine Kampfansage an seine Gegner parat: "Ich werde in die Playoffs einziehen und will die Liga gewinnen. Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist jeden Abend zu gewinnen. Es wird hart, weil viele gute Spieler dabei sind, aber jeder ist für sich selbst verantwortlich."

Beim World Matchplay im Juli scheidete van Gerwen sensationell in der zweiten Runde gegen Simon Whitlock aus.

Anderson lässt Smith keine Chance

Im ersten Spiel des Abends setzte sich Gary Anderson fast mühelos mit 7:3 gegen Michael Smith durch.

Bis zum 3:3 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, doch dann drehte der "Flying Scotsman" auf und gab kein einziges Leg mehr ab. Mit einem 3-Dart-Average von 109,75 und einer Checkout-Quote von starken 85,71 Prozent - sieben von acht Darts aufs Doppel saßen perfekt - wusste Anderson zu glänzen. Doch trotz der klaren Pleite sorgte auch der "Bully Boy" für starke Statistiken am Oche.

Smith lag mit durchschnittlichen 106,24 Punkten pro Aufnahme nur knapp hinter seinem Kontrahenten und warf ganze siebenmal die höchste Punktzahl, während Anderson nur drei 180er gelangen. Das Match war bereits nach 16 Minuten entschieden.

Der 7. Spieltag im Überblick:

25. August in Milton Keynes (Challenger: Chris Dobey)

Michael Smith - Gary Anderson 3:7

Michael van Gerwen - Rob Cross 7:2

Nathan Aspinall - Gerwyn Price

Chris Dobey - Daryl Gurney

Peter Wright - Glen Durrant