Showdown in der Königsklasse des Darts!

Am Donnerstagabend finden die Playoffs der Unibet Premier League statt. Die vier verbliebenen Spieler kämpfen in Halbfinals und Finale um den prestigeträchtigen Major-Titel der PDC. (Unibet Darts Premier League: Halbfinals und Finale am Donnerstag ab 20 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Gesucht wird dabei der Nachfolger von Michael van Gerwen, der das Event in den vergangenen vier Jahren gewonnen hat. Dieses Mal hat der Weltranglistenerste aus den Niederlanden erstmals den Sprung in die Playoffs verpasst.

Fest steht bereits, dass ein Brite den Premier-League-Thron besteigen wird. Nach 16 Spieltagen, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden waren, haben sich zwei Schotten und zwei Engländer für das Halbfinale qualifiziert. (Die Abschlusstabelle der Unibet Darts Premier League 2020)

Durrant fordert Anderson - Wright gegen Aspinall

Im ersten Semifinale stehen sich Debütant Glen Durrant und Gary Anderson, Sieger von 2011 und 2015, gegenüber. Danach ermitteln Weltmeister Peter Wright und Shootingstar Nathan Aspinall den zweiten Finalisten. Das Endspiel findet direkt im Anschluss statt.

In der Gruppenphase hatte Durrant das schwache Jahr von van Gerwen am besten ausgenutzt. Der ehemalige BDO-Weltmeister stand am Ende mit 21 Punkten als Tabellenführer da.

Zweiter wurde Wright mit 20 Punkten. An einem spannenden letzten Spieltag sicherten sich Aspinall und Anderson (jeweils 19 Punkte) die Tickets Nummer drei und vier für die K.o.-Runde.

Das Halbfinale wird über eine Distanz von maximal 19 Legs gespielt. Im Finale lautet der Modus Best of 21 Legs. Der Sieger darf sich über ein Preisgeld von 250.000 Pfund freuen. Der zweite Finalist erhält 120.000 Pfund, die beiden Halbfinal-Verlierer 80.000 Pfund.

Sollte es Wright gelingen, einen weiteren Neun-Darter zu werfen - es wäre sein zweiter in der laufenden Saison - schüttet Sponsor Unibet weitere 50.000 Pfund aus.

Corona wirbelt Zeitplan durcheinander

Eigentlich hätten die Playoffs im Mai in der O2-Arena in London ausgetragen werden sollen. Doch Corona hat den Zeitplan komplett durcheinander gewirbelt.

Nachdem zwischenzeitlich der Plan war, am 22. Oktober vor einer begrenzten Anzahl an Zuschauern zu spielen, wurde dieser relativ kurzfristig verworfen und der Finalspieltag für 15. Oktober in Coventry angesetzt, wo zuletzt auch der World Grand Prix stattfand.

Zuschauer wird es vor Ort keine geben.

So können Sie die Playoffs der Unibet Darts Premier League LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App